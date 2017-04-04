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Фото: необычный дом на зависть всем соседям

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.curbed.com

Если вам нравятся фото необычных домов, эта серия фотографий как раз из таких. Здесь есть на что посмотреть, пишет Kodu.

В Соединенных Штатах Америки на архипелаге Сан-Хуан, в порту с литературным названием Friday -"Пятница"- пришвартован этот плавучий дом.

Фото: www.curbed.com

Вы, конечно, понимаете, что речь не идет о типовом строении: в этом доме все особенное.

Фото: www.curbed.com

Местность, где находится этот домик, является очень популярной: здесь проводят летние отпуска и каникулы, купаются и загорают. Плавучий дом - мдеальное решение для тех, кто не любит ухаживать за садом и стричь газон. Кругом вода - и никаких проблем!

Площадь дома - 60 м2: спальня, гостиная, ванная, библиотека, солярий, кухня. Пространства в нем явно не достаточно.

Фото: www.curbed.com

Фото: www.curbed.com

Есть и маленькая терраса, гда можно отдохнуть на воздухе среди грядок с пряными растениями. На втором этаже тоже есть терраса, где можно отлично загорать.

Фото: www.curbed.com

Фото: www.curbed.com

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