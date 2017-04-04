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За два месяца в Департамент соцстрахования принесли около 10 000 трудовых книжек

Rus.Postimees.ee
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Трудовые книжки. | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

С конца января в Департамент социального страхования было представлено около 10 000 трудовых книжек для регистрации в электронном виде данных о трудовом стаже до 1999 года, сообщила новостному порталу ERR пресс-секретарь департамента Кайли Уусмаа.

По ее словам, количество принесенных трудовых книжек полностью соответствовало ожиданиям чиновников. "Примерно на такое число мы и рассчитывали", - сказала она, а также добавила, что многие крупные предприятия планируют представить в департамент большое количество трудовых книжек своих работников.

21 января Департамент социального страхования порекомендовал людям, которые пока не оформляли пенсию и работали до 1999 года, принести свои старые трудовые книжки для регистрации данных о трудовом стаже в электронном виде, пишет rus.err.ee.

Эта ситуация возникла в связи с тем, что с 1999 года необходимые для пенсии данные рассчитываются по уплачиваемому социальному налогу, и эти данные есть в электронном виде, однако данных о работе до 1 января 1999 года в регистрах нет, и люди должны по-прежнему их подтверждать на основании документов.

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