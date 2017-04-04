За два месяца в Департамент соцстрахования принесли около 10 000 трудовых книжек

По ее словам, количество принесенных трудовых книжек полностью соответствовало ожиданиям чиновников. "Примерно на такое число мы и рассчитывали", - сказала она, а также добавила, что многие крупные предприятия планируют представить в департамент большое количество трудовых книжек своих работников.

21 января Департамент социального страхования порекомендовал людям, которые пока не оформляли пенсию и работали до 1999 года, принести свои старые трудовые книжки для регистрации данных о трудовом стаже в электронном виде, пишет rus.err.ee.

Эта ситуация возникла в связи с тем, что с 1999 года необходимые для пенсии данные рассчитываются по уплачиваемому социальному налогу, и эти данные есть в электронном виде, однако данных о работе до 1 января 1999 года в регистрах нет, и люди должны по-прежнему их подтверждать на основании документов.