Скандал в Тарту: четвероклассники записали на диктофон, как учитель оскорбляет их и ругается матом

В распоряжение редакции портала Rus.Postimees попала сделанная на уроке у четвероклассников Тартуской гимназии Аннелинна (ТГА) аудиозапись, на которой учитель эстонского языка и по совместительству классный руководитель Жан Прокошин оскорбляет и запугивает учеников, а также ругается в их присутствии матом. Директор ТАГ Хийе Ассер признала, что педагог вел с себя непозволительно, с завтрашнего дня он уже не будет числиться в штате учебного заведения.
Тревогу в группе «Ищу совета» в Facebook забила мама одного из учеников 4 класса Елена Исопеско, которая не знала, как огородить сына и его одноклассников от странно ведущего себя учителя и что лучше сделать с имеющейся записью.
«У ребенка в 4 классе с сентября новый классный, и при этом он ведет еще урок эстонского и физкультуры. До этого он мог обозвать ребенка пидорасом и придурком и т.д. А сейчас у меня на руках запись диктофона, как он провел урок эстонского языка у девочек 4 класса. За 48 минут нет ни одного слова на эстонском, там чисто русский мат, оскорбление детей и их родителей. Дебилы, придурки и ублюдки - это самые вежливые слова», - написала женщина.
По словам Елены, которая также дала комментарий для портала Rus.Postimees, сомнения в соответствии Жана Прокошина занимаемой должности у нее и других родителей появились практически сразу. «Он очень грубый. Уже на втором родительском собрании нелестно отзывался об одном папе. Дело в том, что у нас одну девочку воспитывает только отчим. Так вот классный руководитель про него тогда сказал: „Он меня вообще достал, пусть подрочит, тогда ему полегче будет“. Мы с женщинами переглянулись, но ничего говорить тогда не стали».
Были и другие эпизоды, но терпению Елены пришел конец после прослушивания аудиозаписи, где на уроке учитель говорит, что ее сын «ведет себя как ублюдок». «Я работаю только по вечерам, убираю спортивный клуб. А днем у меня дела - то младшая дочка заболеет, то еще что-то. У сына пять раз в неделю репетитор, мне надо забрать его из школы и отвести на занятия. То есть в школе я появляюсь каждый день, и этот человек (Жан Прокошин - прим. автора) ни разу не сказал мне в лицо, что с моим сыном проблемы. Да, мальчишки активные, им надо подраться, кого-то довести. Я все понимаю, поэтому и прошу: если есть проблемы с ребенком, говорите мне, я разберусь».
«Я на все мероприятия хожу с детьми, все четыре года помогала прежнему классному руководителю, да и этому тоже. Все ребята меня любят, я для них как вторая мама. Родители всегда только „за“, что я помогаю. И он ни разу не предъявлял мне ничего по поводу моего ребенка. А в записи выставляет и меня, и его не пойми кем. Какое он имеет на это право?» - негодует Елена.
Женщина пошла к завучу и попросила немедленно изолировать Прокошина от детей. «Выяснилось, что он и так уходит в конце учебного года. Но я не хочу ждать. Мало ли что еще может случиться! Мне посоветовали с ним самой поговорить, но я просто боюсь его», - добавляет женщина.
По словам директора Тартуской гимназии Аннелинна Хийе Ассер, изначально действительно предполагалось, что Жан Прокошин уйдет в конце учебного года, но сегодня все изменилось: мужчина подал заявление об увольнении по собственному желанию и с завтрашнего дня прекратит педагогическую деятельность в стенах этого учебного заведения.
По ее словам, Жан Прокошин начал свой учительский путь в этой школе во второй половине 90-х годов, проработав там один год. Затем он приступил к работе в Тартуской гимназии Аннелинна в качестве учителя эстонского языка весной 2016 года, заменив находящегося в отпуске по уходу за ребенком учителя.
«Принимая учителя на работу, невозможно прогнозировать, как он справится со стрессовыми ситуациями на работе и как будет на них реагировать. На основании данных, предоставленных родителем, признаю с сожалением, что учитель Прокошин в напряженной ситуации использовал неуместные для учителя язык и средства воздействия», - признала Ассер.
«Согласно первоначальному плану, мы должны были прекратить трудовые отношения с Прокошиным в конце учебного года, но в поданном сегодня заявлении он пожелал прекратить работу с завтрашнего дня. Я одобрила заявление учителя», - добавила она.
Мы пытались также связаться с самим Прокошиным, но он не отвечает на телефонные звонки.
Осторожно - мат!
Портал Rus.Postimees публикует расшифровку некоторых фрагментов аудиозаписи, которую четвероклассники сделали на уроке Жана Прокошина. Судя по записи, вместо урока эстонского языка учитель решил провести классный час, во время которого ругал детей за поведение и конфликты, которые происходят за пределами школы. Предупреждаем, что текст содержит нецензурную лексику!
- «В прошлом году, когда я пришел в школу, я помню, насколько гадливо ты себя вела, насколько подло ты себя вела. Когда ты сидела на месте ... [имя ученицы] в классе, у тебя появлялась именно такая поганая улыбка на лице, как вот сейчас. И ты троллила ... [имя ученицы]. Я тебе миллион раз говорил, ты уже видишь, что он кидается на людей. Когда он подрастет, может быть, он изнасилует тебя за это. В бешенстве он может подойти к тебе и воткнуть ручку в глаз. Он может засунуть тебе эту ручку в нос. Вчерашний мальчик станет завтрашним мужиком (...) Если ты вчера с кем-то дружила, а сегодня по какой-то причине нет, просто отвали, пожалуйста, от этого человека. Эта девичья по***нь началась с тебя. Слава богу, твоя мама не может дозвониться до тебя, я просто забанил ее на телефоне. Я в последний раз ее чуть в ж**у не послал».
- «То, что ты проблемная девочка, знают все специалисты в школе. Если ты носишь в себе какие-то проблемы, пожалуйста, как и любой человек, носи все какашки, все это говно в себе. Не надо эти какашки швырять».
- «Если твоя мама опять прибежит и потребует, чтобы вмешалась полиция, я ее просто пошлю на хер в присутствии директора. Просто скажу: иди ты на хер, вы меня просто за***ли - мать и дочь. Я просто перейду на мат».
- «У нас одни и те же дебилы в классе, это просто невозможно (...) Я и так уже седой, я скоро буду лысым от всех этих проблем. Я просто не могу, когда всякие мамы звонят мне по вечерам. Причем мамы агрессоров звонят, вот в чем прикол. И говорят: вмешайтесь, защитите доченьку. Так и хочется сказать: иди ты в жопу, мама».
- «Почему по весне опять это говно начинает всплывать. Когда мы, б**дь, займемся этим эстонским и всем остальным? Когда? Что, следующий классный руководитель годик с вами поработает, и к концу декабря вежливо, с улыбкой скинет вас на другого человека. Когда это херня прекратится?»
- «Почему, б**дь, в 4-м «д» одни и те же дол***бы превращают мою жизнь в ад?»
- «Ты готова взять на себя грешок, если из-за твоего дебильного поведения кто-то себя покалечит и отправится на кладбище, где очереди? Ты хочешь до конца жизни с мамочкой нести этот груз? Я видел таких людей. Они до конца жизни ходят слегка припи*****ые. Что-то как-то улыбки больше нет на их лице».
- «Они [родители] не видят в них [детях] черную сторону. Им кажется, что их ребенок ангел. Вот маме [речь идет о Елене] кажется, что ее [имя сына Елены] ангел с голубыми глазами. Ей показали запись, а она отказывается в это верить до сих пор. Она говорит: „Жан, вы врете“, „Если вы еще раз так скажите, я против вас пойду“ (...) Попробуй докажи, что это она виновата в том, что ее сын ведет себя как ублюдок. Потому что это они дома говорят на мате, поэтому сын привык вести себя как ублюдок, и он будет таким до конца жизни».