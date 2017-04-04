Скандал в Тарту: четвероклассники записали на диктофон, как учитель оскорбляет их и ругается матом

Тревогу в группе «Ищу совета» в Facebook забила мама одного из учеников 4 класса Елена Исопеско, которая не знала, как огородить сына и его одноклассников от странно ведущего себя учителя и что лучше сделать с имеющейся записью.

«У ребенка в 4 классе с сентября новый классный, и при этом он ведет еще урок эстонского и физкультуры. До этого он мог обозвать ребенка пидорасом и придурком и т.д. А сейчас у меня на руках запись диктофона, как он провел урок эстонского языка у девочек 4 класса. За 48 минут нет ни одного слова на эстонском, там чисто русский мат, оскорбление детей и их родителей. Дебилы, придурки и ублюдки - это самые вежливые слова», - написала женщина.

По словам Елены, которая также дала комментарий для портала Rus.Postimees, сомнения в соответствии Жана Прокошина занимаемой должности у нее и других родителей появились практически сразу. «Он очень грубый. Уже на втором родительском собрании нелестно отзывался об одном папе. Дело в том, что у нас одну девочку воспитывает только отчим. Так вот классный руководитель про него тогда сказал: „Он меня вообще достал, пусть подрочит, тогда ему полегче будет“. Мы с женщинами переглянулись, но ничего говорить тогда не стали».

Были и другие эпизоды, но терпению Елены пришел конец после прослушивания аудиозаписи, где на уроке учитель говорит, что ее сын «ведет себя как ублюдок». «Я работаю только по вечерам, убираю спортивный клуб. А днем у меня дела - то младшая дочка заболеет, то еще что-то. У сына пять раз в неделю репетитор, мне надо забрать его из школы и отвести на занятия. То есть в школе я появляюсь каждый день, и этот человек (Жан Прокошин - прим. автора) ни разу не сказал мне в лицо, что с моим сыном проблемы. Да, мальчишки активные, им надо подраться, кого-то довести. Я все понимаю, поэтому и прошу: если есть проблемы с ребенком, говорите мне, я разберусь».

«Я на все мероприятия хожу с детьми, все четыре года помогала прежнему классному руководителю, да и этому тоже. Все ребята меня любят, я для них как вторая мама. Родители всегда только „за“, что я помогаю. И он ни разу не предъявлял мне ничего по поводу моего ребенка. А в записи выставляет и меня, и его не пойми кем. Какое он имеет на это право?» - негодует Елена.

Женщина пошла к завучу и попросила немедленно изолировать Прокошина от детей. «Выяснилось, что он и так уходит в конце учебного года. Но я не хочу ждать. Мало ли что еще может случиться! Мне посоветовали с ним самой поговорить, но я просто боюсь его», - добавляет женщина.