Исследование: производители завышают заявленное время работы ноутбуков от аккумулятора

Британский сайт Which опубликовал результаты собственного тестирования автономности 67 моделей ноутбуков, выпущенных с начала 2016 года, сравнив их с теми показателями, что указывают производители на своих сайтах, сообщает 4pda.ru.

По результатам этого теста, практически все производители завышают заявленное время работы ноутбуков. Исключением являются ноутбуки компании Apple, которые действительно работают положенное время.

К примеру, 12 ноутбуков HP, средний заявленный показатель автономности которых составляет 9 часов 48 минут, в реальности работают около 5 часов и 2 минут, что почти вполовину меньше указанного. По результатам тестирования 10 ноутбуков Dell со средним заявленным показателем автономности 9 часов 15 минут исследователи получили 5 часов 12 минут. Аналогичная ситуация произошла с продукцией ASUS, Acer, Lenovo и Toshiba. Только три ноутбука Apple при заявленных 10 часах работы проработали 10 часов 15 минут, что полностью соответствует обещаниям производителя.

Для тестирования автономности ноутбуков специалисты ресурса Which использовали два основных теста, запущенных по меньшей мере три раза. В ходе обоих тестов батарея ноутбуков разряжается со 100% до нуля. Первый тест включает просмотр веб-сайтов через Wi-Fi, а второй - просмотр фильма до тех пор, пока батарея полностью не разрядится.

"Мы считаем, что эти тесты являются показателем реального использования ноутбука", - отмечают сотрудники Which.

Важно отметить, что сотрудники Which не раскрывают ряд деталей тестирования, таких как яркость дисплеев, используемые браузеры, проигрывалось ли видео со встроенного накопителя, внешнего источника или же вовсе с онлайн-сервиса и т.д. Кроме того, данные могут быть неточными, поскольку производители, в отличие от рядовых пользователей, испытывали компьютеры в лабораторных условиях.