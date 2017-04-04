Фото: в Эстонии из-за долгов закрылся крупный магазин спорттоваров
4 апреля 2017 г., 16:56
Магазины спортивных товаров Extreme Sport после большой распродажи были закрыты, сообщает Postimees.
По данным бизнес-регистра, у принадлежащего Прийту Таммемяэ Ekstreemspordi AS на данный момент размер задолженности по налогам составляет 32159 евро. Остаются неоплаченными налоги с 10 марта.
14 марта была объявлена распродажа, где большинство товаров продавалось со скидками 50 и 60 процентов. Распродажа проходила до 26 марта.
Закрытый магазин Extreme Sport в Rocca al Mare. / Фото: Ээро Вабамяги