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Обмочившаяся пассажирка известной авиакомпании 13 часов просидела в мокрой одежде

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Пожилая пассажирка британской авиакомпании British Airways была вынуждена около 13 часов просидеть в мокрой одежде после того, как ее не пустили в туалет, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе из Лос-Анджелеса в Лондон. Отправление лайнера отложили примерно на 90 минут уже после того, как на борт поднялись все пассажиры.

Во время задержки 87-летняя Кочарик Цамузян несколько раз просила стюардессу разрешения воспользоваться уборной. Но бортпроводница отказала пассажирке в этом.

В итоге пенсионерка не смогла сдержаться и обмочилась. Так как у нее не было с собой сменной одежды, женщине пришлось просидеть в таком виде в течение всего полета.

Официальный представитель British Airways подтвердил факт инцидента, произошедшего в декабре 2016 года. Пенсионерку не пустили в туалет, так как согласно нормам безопасности все пассажиры должны быть на своих местах, когда лайнер готовится к взлету, пояснил он, отмечает lenta.ru.

Дочь Цамузян заявила, что авиакомпания не принесла ее матери извинений за это происшествие и не предложила компенсации.

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