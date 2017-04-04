Вы его видели? Полиция ищет 17-летнего юношу

Вчера Ярмо вышел из школы в Пярну в 11 часов и не пришел вечером домой, также он не появился в школе сегодня утром. В последний раз он выходил на контакт с близкими вчера в четыре часа дня.

Полиция и близкие поговорили с одноклассниками и друзьями пропавшего юноши, но они ничего не знают о его местонахождении. Полиция выяснила, что вчера в 18 часов Ярмо был в Пайде. После этого его телефон выключен. Приметы Ярмо переданы полицейским патрулям, которые ищут его как в Пярну, так и в Пайде.

Его рост примерно 170 см, у него темные волосы и худощавое телосложение. Когда молодой человек покинул дом, на нем были темно-зеленая куртка с капюшоном, синие джинсы и красные кеды. С собой у него был черный рюкзак.

Всех, кто видел Ярмо вчера после полудня или обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить об этом полицейскому по работе с молодежью Кристел Юргенс по телефону 53811474 или по телефону экстренных служб 112.