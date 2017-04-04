Медведев впервые прокомментировал протестные акции

Организаторы незаконных протестных акций в своих интересах выводят молодежь на улицы и подставляют ее под правоохранительную машину, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев, пишет "Интерфакс".

"Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели. Вот чего такого рода люди добиваются этими материалами. Они, естественно, пытаются показать, что власть ведет себя плохо, а они лучше остальных. Иными словами, вот эти все сюжеты, которые снимают, - кстати, снимают за большие деньги, и причем деньги эти собирают, конечно, не у народа, а там есть спонсоры, частные, которые все за этим стоят, - они направлены именно на достижение вполне конкретного политического результата", - сказал Медведев в беседе с рабочими предприятия "Тамбовский бекон".

Медведев сам материал назвал "чушью и какими-то бумажками" и сравнил с компотом: "Причем делается все по принципу "компота": берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его".

"А если за это хорошо заплачено, то продукт получается достаточно добротный. И все бы ничего, если бы за этим не стояла вполне определенная история, история, заключающаяся в том, чтобы постараться вытащить людей на улицы и добиться своих политических целей, а политические цели совершенно очевидны", - отметил глава кабмина РФ.

Медведев продолжил: "Даже тот персонаж, видимо, о котором вы говорите, он открыто говорит: "Все плохие, изберите меня президентом". Без всякого стеснения. И для этого тащит на улицы людей, причем очень часто несовершеннолетних, что, на мой взгляд, вообще практически преступление, делает их заложниками собственной политической программы. Причем персонаж, как известно, судимый, и в этом плане никаких иллюзий быть не должно".

Премьер РФ добавил, что "молодежь вытаскивают" на акции через социальные сети: "Молодежь выходит под определенными лозунгами, причем выходит, к сожалению, с нарушением закона, то есть, по сути, их подставляют под правоохранительную машину, а они из-за этого потом страдают. Это бесчестная позиция, это просто способ достичь собственных шкурных целей".

Напомним, что 2 марта Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование "Он вам не Димон" об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с Дмитрием Медведевым.

Как утверждается в расследовании ФБК, российский премьер владеет этими активами, имея возможность управлять ими через сеть некоммерческих фондов, которыми якобы руководят его однокурсники.

Среди таких активов фонд Навального обнаружил виноградники в итальянской Тоскане и яхту, формально принадлежащие офшорной компании.

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. На митинге, по официальным данным полиции, были задержаны около 500 человек. В то же время источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что количество задержанных превысило тысячу человек.

Через неделю, 2 апреля, в Москве состоялись новые несогласованные акции. Представители оппозиционных партий и движений в свою очередь заявили о непричастности к ним и назвали мероприятия провокацией.