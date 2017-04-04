Потрясающий снимок эстонского фотографа попал в зарубежные издания

Снимок, на котором запечатлен и сам 21-летний автор, был сделан поздним вечером в ноябре прошлого года. «Туман окутал землю, а на ясном небе были видны звезды. Чаще всего я делаю фотографии именно по вечерам. Особенно мне нравится фотографировать в туман, так как это создает особую атмосферу», - сказал Мяндла.

В тот вечер фотограф отправился к озеру Тарвасту. На обратном пути он оказался на участке дороги, где его внимание привлекла интересная игра света, которая получалась из-за освещения находившихся поблизости домов. Чтобы снимок получился контрастным, фотограф выставил 30-секундую выдержку, а также установил таймер, чтобы успеть занять место в кадре.

К настоящему моменту фотографией смогли полюбоваться сотни тысяч людей. К примеру, снимок был опубликован такими зарубежными изданиями как Daily Mail и The Sun. Сам молодой человек думал, что жюри фотоконкурса приглянется его другая фотография.

Всего на конкурс было прислано 227 596 фотографий от участников из 183 стран. Среди эстонских фотографов лучшим был признан снимок Аннели Самуэль «Божья коровка». Второе место досталось Анастасии Волковой и ее «Молодому поэту».