Направлявшийся в Киев самолет развернулся на полпути и вернулся в Таллинн

Направлявшийся в Киев самолет развернулся на полпути и вернулся в Таллинн1
4 апреля 2017 г., 17:50
«Самолет Nordica сегодняшнего рейса Таллинн-Киев, вернулся назад в Таллинн из-за сообщение об ошибке», - сказала специалист по маркетингу и коммуникации Nordica Тоомас Уйбо.
Это решение принял капитан самолета. Уйбо объяснил, что самолет, который был вблизи аэропорта Киева, вернулся в Таллинн, поскольку здесь можно оперативно устранить неполадки и обеспечить минимальные задержки в графике.
Компания приносит извинения пассажирам и обещает сделать все возможное, чтобы быстрее доставить их в пункт назначения.