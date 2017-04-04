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Направлявшийся в Киев самолет развернулся на полпути и вернулся в Таллинн

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Rus.Postimees.ee
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ФОТО: JAANUS LENSMENT/PM/SCANPIX BALTICS

«Самолет Nordica сегодняшнего рейса Таллинн-Киев, вернулся назад в Таллинн из-за сообщение об ошибке», - сказала специалист по маркетингу и коммуникации Nordica Тоомас Уйбо.

Это решение принял капитан самолета. Уйбо объяснил, что самолет, который был вблизи аэропорта Киева, вернулся в Таллинн, поскольку здесь можно оперативно устранить неполадки и обеспечить минимальные задержки в графике.

Компания приносит извинения пассажирам и обещает сделать все возможное, чтобы быстрее доставить их в пункт назначения.

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