Направлявшийся в Киев самолет развернулся на полпути и вернулся в Таллинн

Это решение принял капитан самолета. Уйбо объяснил, что самолет, который был вблизи аэропорта Киева, вернулся в Таллинн, поскольку здесь можно оперативно устранить неполадки и обеспечить минимальные задержки в графике.

Компания приносит извинения пассажирам и обещает сделать все возможное, чтобы быстрее доставить их в пункт назначения.