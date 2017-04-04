В России исламисты убили двух полицейских

В результате нападения погибли двое инспекторов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы областного управления МВД Петра Русанова. Во вторник днем стало известно, что четверо подозреваемых задержаны, пишет Newsru.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин ранее в ходе экстренного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба во вторник заявил, что к преступлению причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

"Сегодня ночью группа радикальных исламистов-ваххабитов, фактически спровоцировав дорожно-транспортное происшествие, совершила дерзкое нападение на сотрудников ГИБДД", - сказал Жилкин, слова которого приводятся на сайте областного правительства. Глава региона отметил, что круг подозреваемых в совершении преступления выявлен, силовики ведут их поиск. По словам губернатора, семьям погибших будет оказана материальная помощь - выплатят по миллиону рублей.

По данным следствия, во вторник примерно в 00:27 по местному времени (23:27 понедельника в Эстонии) неизвестные у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани напали на наряд экипажа ДПС. Как считают в СК, подозреваемые выстрелили в полицейских несколько раз, после чего забрали табельное оружие и скрылись.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного управления по Астраханской области. Искать нападавших помогают сотрудники областных УФСБ и УМВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317, п. "б" ч. 4 ст. 226, ч. 2 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов; хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов).

РИА "Новости" передает, что убитые сотрудники полиции имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них осталось двое детей.

В городе был объявлен план "Сирена". Позже следователи обнаружили "Газель", на которой передвигались подозреваемые. "Газель" нашли брошенной у обочины в селе Три протока в Приволжском районе Астраханской области. В "Газели" никого не обнаружили", - заявил РИА "Новости" старший помощник руководителя СУСК по региону Андрей Хегай. Он добавил, что расстояние от Астрахани до села составляет около 10 километров.

Как говорится в сообщении следственного управления СКР по Астраханской области, по подозрению в причастности к убийству разыскиваются семь человек.

В розыск объявлены: уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области Нурбол Саспанов 1990 года рождения, уроженец села Ганюшкино Денгизского района Казахстана, житель Астрахани​ Альибек Гизатов 1990 года рождения, житель поселка Степной Красноярского района Астраханской области Закир Тажиков 1992 года рождения, житель Астраханской области Рамазан Кукулаев​ 1996 года рождения, житель Астраханской области Кадырбай Маймашев 1992 года рождения, житель Астраханской области Ильяс Магомедов 1990 года рождения и уроженец Казахстана Ахмед Магомедов 1986 года рождения.

Между тем в Сети появилось видео с регистратора автомобиля ДПС, на котором запечатлен момент нападения и убийства (18+). Из видео следует, что преступники сначала сидели в машине, оформляя протокол о дорожно-транспортном происшествии. Они вышли из салона, но вернулись и открыли огонь по полицейским.