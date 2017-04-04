В России исламисты убили двух полицейских

В Астрахани неизвестные открыли стрельбу по полицейским, которые прибыли на место ДТП для оформления протокола.
В результате нападения погибли двое инспекторов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя пресс-службы областного управления МВД Петра Русанова. Во вторник днем стало известно, что четверо подозреваемых задержаны, пишет Newsru.
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин ранее в ходе экстренного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба во вторник заявил, что к преступлению причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.
"Сегодня ночью группа радикальных исламистов-ваххабитов, фактически спровоцировав дорожно-транспортное происшествие, совершила дерзкое нападение на сотрудников ГИБДД", - сказал Жилкин, слова которого приводятся на сайте областного правительства. Глава региона отметил, что круг подозреваемых в совершении преступления выявлен, силовики ведут их поиск. По словам губернатора, семьям погибших будет оказана материальная помощь - выплатят по миллиону рублей.
По данным следствия, во вторник примерно в 00:27 по местному времени (23:27 понедельника в Эстонии) неизвестные у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани напали на наряд экипажа ДПС. Как считают в СК, подозреваемые выстрелили в полицейских несколько раз, после чего забрали табельное оружие и скрылись.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа во главе с руководителем следственного управления по Астраханской области. Искать нападавших помогают сотрудники областных УФСБ и УМВД.
Возбуждено уголовное дело по ст. 317, п. "б" ч. 4 ст. 226, ч. 2 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов; хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов).
РИА "Новости" передает, что убитые сотрудники полиции имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них осталось двое детей.
В городе был объявлен план "Сирена". Позже следователи обнаружили "Газель", на которой передвигались подозреваемые. "Газель" нашли брошенной у обочины в селе Три протока в Приволжском районе Астраханской области. В "Газели" никого не обнаружили", - заявил РИА "Новости" старший помощник руководителя СУСК по региону Андрей Хегай. Он добавил, что расстояние от Астрахани до села составляет около 10 километров.
Как говорится в сообщении следственного управления СКР по Астраханской области, по подозрению в причастности к убийству разыскиваются семь человек.
В розыск объявлены: уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области Нурбол Саспанов 1990 года рождения, уроженец села Ганюшкино Денгизского района Казахстана, житель Астрахани Альибек Гизатов 1990 года рождения, житель поселка Степной Красноярского района Астраханской области Закир Тажиков 1992 года рождения, житель Астраханской области Рамазан Кукулаев 1996 года рождения, житель Астраханской области Кадырбай Маймашев 1992 года рождения, житель Астраханской области Ильяс Магомедов 1990 года рождения и уроженец Казахстана Ахмед Магомедов 1986 года рождения.
Между тем в Сети появилось видео с регистратора автомобиля ДПС, на котором запечатлен момент нападения и убийства (18+). Из видео следует, что преступники сначала сидели в машине, оформляя протокол о дорожно-транспортном происшествии. Они вышли из салона, но вернулись и открыли огонь по полицейским.