Трагедия в Карелии: суд приговорил к трем годам колонии фельдшера, проигнорировавшего звонок тонущих детей

"Признать Щербакову Ирину Владимировну виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Отсрочить реальное отбывание наказания Щербаковой до достижения ее дочери... 2006 года рождения 14-летнего возраста", - огласила решение судья Виктория Терешко.

По версии следствия, 18 июня 2016 года в Суоярвскую ЦРБ позвонил 12-летний мальчик. Находившаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестив о звонке службы спасения и администрацию больницы.

Как подчеркивали в Следственном комитете, во многом именно халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей. Ранее в карельском Минздраве сообщили, что Щербакова приняла звонок от ребенка за шутку и не придала ему значения.

Прокуратура Суоярвского района просила суд приговорить Щербакову к четырем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения наказания. Сама фельдшер в ходе судебных заседаний частично признала свою вину, при этом ее защита настаивала на оправдательном приговоре.

18 июня прошлого года воспитанники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на Сямозере в Пряжинском районе Карелии. Две лодки перевернулись и затонули. Потерпевшие предприняли попытку добраться до берега вплавь, однако из-за больших волн и холодной воды сделать это смогли не все: 14 детей погибли.

Уже после того, как о трагедии на Сямозере стало известно на всю страну, Следственный комитет РФ возбудил дело по ч. 3 ст. 238, а также по ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц"). Обвинения, помимо Щербаковой, были предъявлены трем фигурантам дела: директору парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой, ее заместителю Вадиму Виноградову и главе Роспотребнадзора республики Анатолию Коваленко.

После трагедии выяснилось, что на этот лагерь в течение многих лет поступали жалобы, однако чиновники на них не реагировали и даже наоборот - выдавали ООО "Парк-отель "Сямозеро" все необходимые разрешения. Саму компанию после гибели детей решили закрыть.