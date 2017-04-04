Конец райской жизни: уроженцев Эстонии, отбывающих в Шотландии срок за убийство, перевели в другую тюрьму

Руководство тюрьмы решило перевести Александра Подгорного и Владимира Яковлева в другие тюрьмы после того, как отбывающий наказание в тюрьме один из лидеров криминальной группировки Цандер Сазерленд нанял их в качестве личных телохранителей, пишет шотландская газета Daily Record.

Подгорный помещен в тюрьму Грампиан, а Яковлев — в тюрьму Перт.

Отправившиеся из Эстонии жить в Шотландию Подгорный и Яковлев были приговорены к 19 годам лишения свободы за убийства. Они в 2010 году убили соседа, который пришел к ним жаловаться на шум. Они связали 41-летнего мужчину и избили досмерти.

Суд Ливингстона в 2011 году признал их виновными и приговорил к 19 годам тюрьмы. После отбытия наказания оба будут высланы в Эстонию.

Сазерленд в 2015 году был приговорен к 13 годам тюрьме за торговлю героином. Она нанял эстонских убийц в качестве телохранителей после того, как на него были совершены нападения и нанесены легкие ранения.