Яна Тоом: Европа вознамерилась «обуздать» интернет – получится ли?

Об этом она заявила на состоявшемся 31 марта в Вильнюсе семинаре «балтийских игроков», где обсуждался проект поправок к директиве Еврокомиссии об оказании услуг телевещания.

«Действующая директива, которую Еврокомиссия хочет изменить, является краеугольным камнем т.н. телевидения без границ. Однако способы и каналы потребления информации стремительно меняются, что диктует необходимость регулировать также работу видеоплатформ в интернете, таких как YouTube. Что, в принципе, логично: на таких платформах могут разжигать ненависть или пропагандировать насилие так же, как и по обычному телеканалу. Однако крайне важно найти правильное соотношение между такими ограничениями и свободой слова», - сказала Тоом.

По словам евродепутата, назначенные в Европарламенте содокладчики - депутаты из Германии - выступают за распространение действия директивы на социальные сети. «Хотя уже сегодня тот же Facebook может удалить ваш пост, если он содержит порнографию, призывы к насилию, оскорбительные замечания и т.п. Все социальные медиа действуют по определенным правилам, и намерение контролировать их 28-ю (по числу государств-членов ЕС) разными способами выглядит странно», - считает Тоом. Она приводит пример – в разделе директивы, посвященном защите детей, помимо запрета на пропаганду насилия, порнографию и прочий контент, вредящий физическому и интеллектуальному развитию ребенка, появился термин «моральное развитие». Не имеющий юридического определения и дающий простор для самого широкого толкования.

Кроме того, отмечает Тоом, рапортеры хотят урегулировать размещение рекламы, включая неявную рекламу (например, продакт-плейсмент, то есть экспонирование товаров определенной марки: классический пример - часы «Омега» на руке Джеймса Бонда) в постах в социальных сетях. Не существует никаких разумных способов, как можно мониторить размещение неявной рекламы в Facebook, и такие правила, если их примут, лишь усложнят жизнь простых пользователей – не говоря уже о всевозможных бьюти-блогерах, летсплейщиках, ревьюерах, и прочих поборниках новых видов продвижения товаров и услуг. Вряд ли такой мониторинг будет проходить гладко с учетом того, что в ЕС существует 28 различных инспекций, занимающихся рынком рекламы. А Facebook только один.

Специфический подход докладчиков по новой директивы к свободе интернета Яна Тоом объясняет возможным конфликтом интересов.

«Оба докладчика являются членами правления Совета национального общественного телевидения в Германии. Иными словами, они представляют интересы традиционного телевидения, которое быстро теряет свои позиции на рынке. Молодые люди нередко потребляют информацию, читая статьи и обмениваясь видеороликами через одну и ту же платформу в Интернете. Распространяя разработанные для телевидения правила на интернет-платформы, докладчики явно хотят лишить новые медиа их естественного конкурентного преимущества», - считает Тоом. По ее словам, проводить в жизнь такие изменения, не имея на руках анализа последствий, по меньшей мере безответственно.

Голосование директивы в комитете по культуре назначено на 25 апреля, и если все пойдет по плану, трехсторонние переговоры по ее окончательному закреплению пройдут в период председательства Эстонии в Совете Европейского Союза.