Сбитый с толку путеводителем турист пожаловался властям

Питер Чапман (Peter Chapman) из австралийского города Брисбен подал жалобу в Управление рекламных стандартов (ASA) Новой Зеландии. Турист отметил, что он и его друзья были сбиты с толку текстами из путеводителя по городу Пиктон на Южном острове. По этой причине они остались разочарованы поездкой, утверждает Чапман, пишет "Лента.ру".

Путешественник, в частности, обратил внимание, что длина туристического маршрута Queen Charlotte Track в районе Пиктона составляет 71 километр, а не 70, как указано в справочнике.

Чапмана также смутили содержащиеся в путеводителе фразы о том, что Пиктон быстро набирает популярность среди жителей Новой Зеландии, что там одни из самых лучших погодных условий в стране и самые красивые во всем государстве водные пейзажи. По его словам, он не нашел доказательств этим утверждениям.

В ASA отказались удовлетворять жалобу Чапмана. Представители организации отметили, что в упомянутых выше выражениях есть элемент преувеличения. Однако эти фразы никоим образом не вводят туристов в заблуждение, отметили эксперты.