СМИ узнали подробности жизни террориста, взорвавшего метро в Петербурге

Джалилов получил среднее образование в Киргизии, а затем перебрался в Санкт-Петербург. Он учился в колледже и помогал отцу, переехавшему в Петербург раньше, работал в автосервисе. В феврале 2017 года молодой человек примерно на месяц уезжал в Киргизию и вернулся оттуда совершенно другим. Он стал неразговорчивым, замкнутым. Правоохранительные органы предполагают, что он был завербован экстремистами, сообщает Newsru.

Джалилов по возвращении попал в поле зрения правоохранительных органов, но серьезных конфликтов с полицией и спецслужбами у него не было. "Единственным проступком с его стороны стала неуплата штрафов за нарушение правил дорожного движения, за что его искали судебные приставы", - сказал источник.

По словам родителей Джалилова, у Акбаржона "были буквально золотые руки", он мог делать любую работу и справлялся с делом очень хорошо". "Их семья переехала в этот район Амир - Тимур в пригороде Оша лет пять-шесть назад, отец тогда уже работал в РФ, поэтому Акбаржон сам отремонтировал и обустроил дом, в котором они сейчас живут", - сказал один из соседей.

Дом в пригороде Оша, где жил Джалилов.

Еще в школьном возрасте Джалилов стал работать жестянщиком, проводил кузовные работы на автомобилях и был на очень хорошем счету, имел свои заказы.

Молодой человек был старшим сыном в семье, у него есть младшие сестра и брат. Отец по пятницам ходил в мечеть, но никто из них никогда не был религиозным фанатиком, утверждает источник "Интерфакса". По его словам, глава семейства увез Акбаржона в Россию, когда ему было 16 лет, но не так давно отец вернулся в Киргизию, оставив сына в РФ. "Возможно, то, что он остался один в России, сделало его уязвимым, он мог попасть под влияние вербовщиков, но никто об этом достоверно не знает, парень всегда был очень послушным и отзывчивым человеком", - добавил он.