В Рийгикогу была сформирована группа в защиту домашних животных

«У Эстонии как будущего председателя ЕС есть возможность взять на себя роль лидера, чтобы препятствовать нелегальной торговле собаками и кошками. Сосредоточиться следует на регулировании онлайн-торговли. Чипирование домашних животных и электронная регистрация должны стать обязательными как в Эстонии, так и в ЕС в целом», – сказала председатель группы Марианне Микко.

«Обязательное чипирование и регистрация помогут найти потерявшихся животных и доказать, кому они принадлежат. Помимо этого, это позволит выяснить, из какой страны прибыло зараженное животное, которое могло стать источником эпидемии. Также это позволит препятствовать незаконной торговле животными», – добавила Микко.

В прошлом году Эстонское общество защиты животных провело исследование, по результатам которого 91 самоуправление (т.е. 56% всех самоуправлений) не вело учет чипированных и занесенных в электронный регистр собак. Учетом кошек не занимались 130 самоуправлений – 81%.

Заместителем председателя группы стала Барби Пильвре, членами – Тоомас Юргенстейн, Инара Луйгас, Лаури Луйк, Ивари Падар, Калле Паллинг и Михаил Стальнухин.

Депутатские объединения позволяют отдельным членам и фракциям Рийгикогу привлекать внимание к конкретной теме, поддерживать и защищать интересы определенной сферы жизнедеятельности.