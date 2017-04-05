У Ида-Вирумаа есть будущее

И хотя общеизвестно, что Ида-Вирумаа – это один из регионов, где быстрее всего в Эстонии сокращается население, это не внушает никаких опасений ни тем, кто держит торговые центры, ни многочисленным торговцам, которые хотят и дальше продолжать там работать.
«Поскольку торговый центр Vironia в Кохтла-Ярве местные жители приняли очень хорошо, а ежемесячное количество посетителей приближается к 300 000 человек, то интерес со стороны арендаторов к центру не увядает, а свободных мест на всех не хватает», - рассказал член правления управляющей центром фирмы Fausto Grupp Свен Михайлов.
Начиная с самого открытия в 2011 году, центр увеличился более чем в два раза, поскольку желающих открыть там свой магазин только прибывает. После первого расширения в 2014 году, в центре Vironia появились 20 новых арендаторов, крупнейшие их которых Ehituse ABC, Juku, Goldtime, Topshop, Cityalko, Humana, Sinodas и Sõbralt Sõbrale.
Обороты магазинов выросли
Действующий на площади более 10 000 квадратных метров центр Vironia увеличится и этой осенью, когда первый магазин в Ида-Вирумаа откроет Magaziin. С приходом этого и ряда маленьких магазинчиков торговая площадь центра увеличится на 1100 квадратных метров. Открытие новых торговых точек позволит создать в городе к осени 20-30 новых рабочих мест.
«Если нанести наши магазины на карту Эстонии, то Ида-Вирумаа окажется регионом, где о нас еще недостаточно хорошо знают», - сказала руководитель по маркетингу известного как народный магазина Magaziin Маргит Лукка. Предприятие имеет больше 10 магазинов по всей Эстонии, три из них открыты в Таллинне.
Новый стимул для расширения центру Vironia придало открытие автовокзала Кохтла-Ярве. Интерес к центру испытывают популярные сети JYSK и H&M, идут переговоры и об открытии кинотеатра, а также ведутся переговоры с сетью пиццерий об открытии кафе на автовокзале.
Vironia – не единственный, работающий в регионе торговый центр, который расширялся в течение последних пяти лет. Это сделало и появившееся в Нарве в 1997 году и оперирующее тремя торговыми центрами предприятие Astri Grupp, в подчинении которого находятся центры Astri, Fama и Tempo Mööblimaja.
«Можно сказать, что интерес различных торговцев и сетей к Нарве в последнее время на самом деле вновь вырос. Благодаря росту туристов с восточной стороны, растет и оборот магазинов. Это обусловлено вновь начавшим расти курсом рубля, что напрямую влияет на продажи в нарвских магазинах. То есть, восточный турист в большей степени является двигателем торговли в Нарве», - сказал член правления Astri Grupp Тармо Клейманн.
Если центр Fama в последний раз расширился в 2012 году и сейчас работает на площади в 30 000 квадратных метров, то расширение центра Astri состоялось в 2014 году, когда его площадь увеличилась до 40 000 квадратных метров. По словам Клейманна, оба центра в общей сложности посещают 3,6 миллиона посетителей в год.
Член правления предприятия сказал, что сейчас кажется потребность Нарвы в торговых площадях на данный момент удовлетворена, но нельзя исключать, что в случае возникновения интереса как Fama, так и Astri можно расширить еще, поскольку сама по себе площадь для этого есть.
Начавший работу в Йыхви в 2005 году на 10 000 квадратных метров торговый центр Tsentral вновь расширился в 2006 году. Региональный руководитель управляющего зданием предприятия East Capital Baltics Аннели Мянд сказала, что в течение семи лет торговые площади больше не увеличивались, поскольку для этого нет физической возможности.
«Tsentral занимался изменением концепции арендаторов и общим улучшением центра», - объяснила Мянд, которая, в отличие от собственников центров Veronia и Astri, считает, что расширение торговых сетей на Северо-Восток в последние годы скорее было осторожным, а изменения были внутренними.
Расширение зависит от вновь прибывших
За год центр в среднем посещают где-то 1,7 миллиона человек. «Интересующиеся, конечно, есть», - сказала управляющая центром, добавив, что в Tsentral скорее увеличилась доля местных предприятий. «Может быть, новые арендаторы, или предприятия, планирующие резкое расширение, надеются на рост числа туристов из России», - предположила Мянд.
Также она сказала, что расширение торговых центров во многом зависит от того, какие из работающих в Эстонии розничных сетей хотят открыть свои магазины там, где они еще не представлены: «В качестве примера, мы можем привести Apranda – один из крупнейших в Балтии магазинов одежды, но в Ида-Вирумаа у них нет ни одной точки».
В главной конторе Apranda Eesti сказали, что магазины этого предприятия в Эстонии есть в двух крупных городах – в Таллинне и в Тарту – и, прежде всего, тут собираются сосредоточиться на этих городах. В то же время, об общей политике предприятия посоветовали спросить в главной конторе всей фирмы в Литве, откуда пока ответов не пришло.
Нужно отметить, что ни один из собственников торговых сетей не назвал в качестве причины расширения – стимуляцию со стороны государства, которая в последнее время была активизирована для того, чтобы сделать Ида-Вирумаа привлекательным для предпринимателей.
КОММЕНТАРИЙ
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
С позиции розничной торговли в Ида-Вирумаа есть как плюсы, так и минусы. С негативной стороны, нельзя не заметить, что это регион, где быстрее всего сокращается численность населения.
В течение последних десяти лет потеряно более 21 000 человек, то есть 13 процентов от всего населения. Кроме того, тут самый высокий уровень безработицы – в прошлом году было 13,5 процента против 6,8 процента в среднем по стране. Средняя зарплата в Ида-Вирумаа не такая маленькая, но все же всего 70 процентов от таллиннского уровня.
Позитивная сторона заключается в том, что это второй по величине уезд Эстонии – по данным 2016 года, численность населения превысила даже Тартумаа. Кроме того, население проживает достаточно компактно, в городах. Ида-Вирумаа популярен для посещения у иностранных туристов: в прошлом году он был на четвертом месте среди уездов и опередил даже популярный Сааремаа.
Низкая покупная способность населения и высокая безработица все же показывают тенденции к улучшению. Толчок к росту потребления местному населению должна дать реформа подоходного налога в 2018 году.