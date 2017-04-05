У Ида-Вирумаа есть будущее

«Поскольку торговый центр Vironia в Кохтла-Ярве местные жители приняли очень хорошо, а ежемесячное количество посетителей приближается к 300 000 человек, то интерес со стороны арендаторов к центру не увядает, а свободных мест на всех не хватает», - рассказал член правления управляющей центром фирмы Fausto Grupp Свен Михайлов.

Начиная с самого открытия в 2011 году, центр увеличился более чем в два раза, поскольку желающих открыть там свой магазин только прибывает. После первого расширения в 2014 году, в центре Vironia появились 20 новых арендаторов, крупнейшие их которых Ehituse ABC, Juku, Goldtime, Topshop, Cityalko, Humana, Sinodas и Sõbralt Sõbrale.

Обороты магазинов выросли

Действующий на площади более 10 000 квадратных метров центр Vironia увеличится и этой осенью, когда первый магазин в Ида-Вирумаа откроет Magaziin. С приходом этого и ряда маленьких магазинчиков торговая площадь центра увеличится на 1100 квадратных метров. Открытие новых торговых точек позволит создать в городе к осени 20-30 новых рабочих мест.

«Если нанести наши магазины на карту Эстонии, то Ида-Вирумаа окажется регионом, где о нас еще недостаточно хорошо знают», - сказала руководитель по маркетингу известного как народный магазина Magaziin Маргит Лукка. Предприятие имеет больше 10 магазинов по всей Эстонии, три из них открыты в Таллинне.

Новый стимул для расширения центру Vironia придало открытие автовокзала Кохтла-Ярве. Интерес к центру испытывают популярные сети JYSK и H&M, идут переговоры и об открытии кинотеатра, а также ведутся переговоры с сетью пиццерий об открытии кафе на автовокзале.

Vironia – не единственный, работающий в регионе торговый центр, который расширялся в течение последних пяти лет. Это сделало и появившееся в Нарве в 1997 году и оперирующее тремя торговыми центрами предприятие Astri Grupp, в подчинении которого находятся центры Astri, Fama и Tempo Mööblimaja.

«Можно сказать, что интерес различных торговцев и сетей к Нарве в последнее время на самом деле вновь вырос. Благодаря росту туристов с восточной стороны, растет и оборот магазинов. Это обусловлено вновь начавшим расти курсом рубля, что напрямую влияет на продажи в нарвских магазинах. То есть, восточный турист в большей степени является двигателем торговли в Нарве», - сказал член правления Astri Grupp Тармо Клейманн.

Если центр Fama в последний раз расширился в 2012 году и сейчас работает на площади в 30 000 квадратных метров, то расширение центра Astri состоялось в 2014 году, когда его площадь увеличилась до 40 000 квадратных метров. По словам Клейманна, оба центра в общей сложности посещают 3,6 миллиона посетителей в год.

Член правления предприятия сказал, что сейчас кажется потребность Нарвы в торговых площадях на данный момент удовлетворена, но нельзя исключать, что в случае возникновения интереса как Fama, так и Astri можно расширить еще, поскольку сама по себе площадь для этого есть.