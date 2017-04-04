Курсы вместо штрафа: некоторые водители смогут избежать наказания

Под руководством Департамента шоссейных дорог и Департамента полиции и погранохраны завтра пройдет акция «День без мобильного телефона», цель которой повысить осведомленность участников дорожного движения о том, как опасны посторонние занятия за рулем, особенно использование мобильного телефона.

Полиция проведет по всей Эстонии рейды, в ходе которых будет проверено поведение водителей. Водители, которые будут впервые пойманы за использованием смарт-устройств или телефонов в Тарту, Тапа, Пярну, Вильянди или Выру, будут отправлены на прохождение тематических курсов. Конечно, если водитель сам этого захочет.

Это означает, что, если полицейский поймает в каком-либо из этих городов нарушителя, у которого ранее не было такого нарушения, у него будет возможность в течение следующей недели пройти курсы. В случае согласия он может заполнить анкету и пройти курсы позже. В этом случае наказания не последует.

"Планируем с Департаментом шоссейных дорог организовать десять курсов в пяти городах и поэтому предлагаем возможность вместо наказания поучаствовать человеку в социальной программе», - говорит ведущий специалист отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраныКальмер Тикерпе.

По его словам, курсы влияют на людей больше, чем штрафы, поскольку штраф не меняет мировоззрения человека, а курсы помогают осознать реальные последствия своих действий, например, отправки СМС за рулем.

Курсы бесплатные и состоят из двух частей: представители двух департаментов рассказывают об опасности посторонних занятий за рулем, а после идет практическая часть, в ходе которой будут применены симуляторы. Департамент шоссейных дорог выбрал эти пять городов, поскольку в местных автошколах есть необходимые симуляторы.

В Таллинне нарушителям также будут предлагать возможность с помощью симулятора, который находится на Мяннилийва-теэ в Мустамяэ, испытать на себе, что может произойти, если во время движения искать в сумке телефон или набирать сообщение в мобильном телефоне. Если после этого нарушитель осознает всю опасность, производство в его отношении не будет начато.

По данным Департамент шоссейных дорог, в Эстонии каждый день из-за потери внимания участника дорожного движения случается 2,1 ДТП. В 77 процентах водитель использует за рулем мобильный телефон, из них 99 процентов он принимает входящий звонок.