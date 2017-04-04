В Эстонии приземлились два вертолета сухопутных войск США

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сил обороны, они прибыли в Эстонию с латвийской авиабазы Лиелварде и примут участие в учениях вооруженных сил Эстонии. Вертолеты входят в состав 10-й авиационной боевой бригады сухопутных войск США, которая приступила к несению службы в рамках операции Atlantic Resolve по обеспечению сдерживания на восточном фланге НАТО.

Вертолеты созданы фирмой Sikorsky Aircraft Corporation и входят в семейство средних вертолетов S-70, предназначенных для доставки войск, эвакуации раненых, руководства боевыми действиями и тому подобных задач.

Вертолеты этого типа, оснащенные реактивными снарядами, ракетами, бомбами и пулеметами являются также мощными средствами атаки.