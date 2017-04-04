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Итальянские СМИ назвали эстонца Райна Вейдемана спасителем родины

Sports.ee
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ФОТО: Udine APU / Facebook

Баскетболист Райн Вейдеман, сыгравший в четырех играх команды второго итальянского дивизиона «Удине», покорил сердца местных жителей. Издание Messaggero Veneto назвало эстонца спасителем родины, пишет Postimees.

«Верите ли вы в чудеса?», начинает издание хвалебную статью о Вейдемане, заголовок которой «Нашли защитника и спасителя родины».

Издание пишет, что эстонец принес в команду необходимый баланс.

За четыре игры Вейдеман в среднем сыграл 33,5 минуты, в течение которых он набрал 18 очков.

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