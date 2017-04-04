Петебургский политолог для Rus.Postimees: практически полное отсутствие терактов в России - заслуга ее спецслужб

Петербург постепенно приходит в себя после шока, вызванного терактом в метро. Как отреагировали горожане на трагедию, кто может быть потенциальным выгодоприобретателем такого преступления и не является ли Эстония потенциальной жертвой террористов — на эти вопросы по просьбе Rus.Postimees ответил петербургский политолог Игорь Павловский.
- Прошли сутки после теракта. Как бы вы описали настроения населения Петербурга после такой трагедии?
- Первое впечатление — это, разумеется, шок. В Петербурге не было таких терактов. Можно сравнить случившееся лишь со взрывом в «Макдональдсе» на Невском проспекте в начале 2000-х годов. Но, конечно, это не сравнимо по масштабам с тем, что произошло в метро. Так что первая реакция — это шок. Вторая реакция, гораздо более позитивная — это то, как самоорганизовался город для помощи как пострадавшим, так и просто тем горожанам, кто оказался заложником транспортной ситуации. Сообщения о таксистах-«бомбилах», которые берут бешеные деньги за проезд, мелькнули в самом начале, но сразу же были вытеснены сообщениями о тех таксистах, кто возил людей бесплатно, о бесплатном общественном транспорте. Была масса кафе, которые предлагали людям бесплатный чай и кофе, да и просто посидеть, погреться. А ведь был еще и массовый развоз людей, когда автолюбители искали пассажиров в соцсетях через хештэг #ядомой и подвозили тех, кто обычно добирался домой на метро. Так что для города случившееся — страшная беда, но то, как повели себя горожане в этой ситуации, для меня является поводом для гордости. Кстати, на следующий день после трагедии горожане продложают себя вести так же, самоорганизовываясь для помощи друг другу.
- Но если вернуться к собственно теракту — кто оказался под ударом? Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что такого рода действия — это вызов в том числе и президенту. Кого можно назвать пострадавшим от теракта в политическом смысле?
- В политическом смысле пострадала вся страна. У нас давно не было крупных терактов, особенно в столичных центрах. Видимо, где-то мы чуть-чуть расслабились с точки зрения бдительности. Но говорить, что это удар персонально по Путину, я бы не стал. Потому что, как показывает опыт любой страны, не только России, это неправильно. В той же Франции, Германии, Бельгии все понимают: когда происходят такие теракты, то одна из целей террористов — это сместить правящий политический режим. И понятно, что если после терактов президент или премьер будет уходить в отставку, то это будет выглядеть как выполнение требований террористов, так что этого не произойдет. Так что, действительно, это удар по стране и подтверждение того, что ни одна стана мира не может сегодня чувствовать себя в безопасности.
- А кому может быть выгоден этот теракт? Петербуржцы ведь обсуждают различные версии, в том числе и такую опасную для власти, как «ФСБ взрывает Россию». А Путину в этой логике для чего-то нужно вот так запугать общество. Насколько такая версия имеет право на существование?
- Она, безусловно, маргинальна. Но, разумеется, она не могла не всплыть, особенно среди сторонников разнообразных «теорий заговора». Но давайте посмотрим: что у нас такого в стране происходит, чтобы власти нужно было бы запугивать кого-то? Можно рассмотреть такую логическую связку, которая встречается в соцсетях: например, Путин испугался недавних уличных протестов и дал команду взорвать метро. Но ведь это же полный бред! Ведь несмотря на всю массовость тех людей, которые в конце марта вышли на протестные митинги, это все же не та электоральная группа, которую Путин боится. Это не та электоральная база, которая могла бы его смести на следующих выборах. То есть при всем их ощущении собственного величия, в реальности численность, масштаб этой группы населения, мягко говоря, сильно преувеличен. А учитывая их молодой возраст и абсолютную неактивность в электоральном плане, угрозы для Путина они не представляют. И говорить, что этот теракт был специально организован для того, чтобы их запугать, может или полный идиот, или сознательный провокатор. Что же касается реальных версий, то сейчас наиболее убедительной выглядит версия о том, что за этим стоит ИГИЛ и исламские террористы с Ближнего Востока.
- Эта версия является самой популярной и в российском интернете. Но интересно, что никто почему-то не требует в этой связи пересмотра политики России на Ближнем Востоке, сворачивания операции в Сирии или как минимум сокращения поддержки режима Башара Асада. Разве это не было бы в определенной мере логично?
- Видите ли, мы пережили Чечню, и знаем, что такое недобитый терроризм, исламский терроризм. Все те, кто отвечает за принятие решений в российской власти, да и большинство населения страны, помнят период между 1994-м годом и началом 2000-х годов. Это было время, когда мы вроде как с ними замирились, но при этом угроза для страны с их стороны никуда не исчезла. Поэтому в обществе есть понимание того, что если вы хотите, чтобы основная масса людей жила спокойно, то придется, извините, чем-то жертвовать. И внутренняя консолидация российского общества настолько велика, что никаких значимых призывов, например, уйти из Сирии и остановить войну, не будет. А если они и будут, то будут крайне маргинальны.
- Но люди одновременно хотят, чтобы их от подобных терактов защитили! Пусть они и поддерживают операцию в Сирии и внешнюю политику Путина в целом, но страдать от терактов они не хотят. А кто должен защищать общество от террористической угрозы, если не спецслужбы? Получается, трагедия в петербургском метро — это провал российских спецслужб?
- Если посмотреть на ту же операцию в Сирии, на ее масштаб, и сравнить с количеством терактов в России, то следует признать — практически полное отсутствие терактов в России является несомненной заслугой ее спецслужб, а никак не поражением. Особенно учитывая, какое государство, ИГИЛ, на территории Ближнего Востока создано, и какими финансовыми и другими ресурсами оно располагает или располагало до недавнего времени. Да, теракты можно предупреждать, но это огромная работа — агентурная, разведывательная, работа по внедрению. И все равно террористы будут на полшага впереди. Потому что ничто не мешает одиночке отключить все телефоны, собрать бомбу из доступных материалов и взорвать ее. Так что ни ФСБ, ни ЦРУ, ни КАПО, ни другие мощные спецслужбы не остановят его.
- Это так, но вот лидер российской оппозиционной партии «Яблоко» Эмилия Слабунова уже выразила опасение, что нынешний теракт может быть использован властью для очередного «закручивания гаек» в самых разных сферах. Насколько это вероятно, по вашему?
- Я думаю, что в практическом плане теперь будет невозможно проведение несанкционированных митингов. Они и так были незаконны, но после терактов массовые несогласованные по закону скопления людей на центральных площадях города станут невозможными, их будут очень быстро ликвидировать. Если это воспринимать как репрессию, то да. Но это же есть и выполнение государством своих функций — такие скопления людей сами по себе могут привлекать террористов в качестве мишени. Я понимаю, что задача оппозиции — везде искать происки власти. Но вспомним тот же пассажирский самолет, который взорвали над Синайским полуостровом — разве за этим последовали какие-то репрессии против оппозиции? Нет. Или произошедшие несколько лет назад взрывы перед Новым годом на юге России. Последовало за этим какое-то ухудшение положения оппозиции по вине власти? Нет. Поэтому в этом заявлении есть какая-то доля кликушества.
- Ну и в заключение — поскольку мы соседи, от Петербурга до Таллинна всего ничего, имеет ли смысл нам в Эстонии, на ваш взгляд, опасаться аналогичных терактов. Хотя бы просто в силу географической близости со страной, где они, как мы видим, могут происходить?
- Не хочу показаться циничным, но террористы, устраивая теракт, рассчитывают на медийное освещение. Чем крупнее город, крупнее страна, чем крупнее политический или, скажем так, интеллектуальный центр, тем больше и вероятность теракта. Сами понимаете, что теракт в Нью-Йорке — это одно, а теракт в Жмеринке — это совершенно другое. В этом смысле террористам интересна Москва, интересен Петербург, интересны, видимо, Берлин, Париж, Лондон, Рим, тот же Брюссель как столица Евросоюза. То есть, Эстонии безумно везет, что она находится на периферии мировой политики или, скажет так, не среди основных ее акторов. Поэтому я думаю, что Эстонии чего-то подобного опасаться не стоит — ну разве что это будет какой-то совершенный фанатик-отморозок, который действует в одиночку, не дай Бог.