Петебургский политолог для Rus.Postimees: практически полное отсутствие терактов в России - заслуга ее спецслужб

- Прошли сутки после теракта. Как бы вы описали настроения населения Петербурга после такой трагедии?

- Первое впечатление — это, разумеется, шок. В Петербурге не было таких терактов. Можно сравнить случившееся лишь со взрывом в «Макдональдсе» на Невском проспекте в начале 2000-х годов. Но, конечно, это не сравнимо по масштабам с тем, что произошло в метро. Так что первая реакция — это шок. Вторая реакция, гораздо более позитивная — это то, как самоорганизовался город для помощи как пострадавшим, так и просто тем горожанам, кто оказался заложником транспортной ситуации. Сообщения о таксистах-«бомбилах», которые берут бешеные деньги за проезд, мелькнули в самом начале, но сразу же были вытеснены сообщениями о тех таксистах, кто возил людей бесплатно, о бесплатном общественном транспорте. Была масса кафе, которые предлагали людям бесплатный чай и кофе, да и просто посидеть, погреться. А ведь был еще и массовый развоз людей, когда автолюбители искали пассажиров в соцсетях через хештэг #ядомой и подвозили тех, кто обычно добирался домой на метро. Так что для города случившееся — страшная беда, но то, как повели себя горожане в этой ситуации, для меня является поводом для гордости. Кстати, на следующий день после трагедии горожане продложают себя вести так же, самоорганизовываясь для помощи друг другу.

- Но если вернуться к собственно теракту — кто оказался под ударом? Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил, что такого рода действия — это вызов в том числе и президенту. Кого можно назвать пострадавшим от теракта в политическом смысле?

- В политическом смысле пострадала вся страна. У нас давно не было крупных терактов, особенно в столичных центрах. Видимо, где-то мы чуть-чуть расслабились с точки зрения бдительности. Но говорить, что это удар персонально по Путину, я бы не стал. Потому что, как показывает опыт любой страны, не только России, это неправильно. В той же Франции, Германии, Бельгии все понимают: когда происходят такие теракты, то одна из целей террористов — это сместить правящий политический режим. И понятно, что если после терактов президент или премьер будет уходить в отставку, то это будет выглядеть как выполнение требований террористов, так что этого не произойдет. Так что, действительно, это удар по стране и подтверждение того, что ни одна стана мира не может сегодня чувствовать себя в безопасности.

- А кому может быть выгоден этот теракт? Петербуржцы ведь обсуждают различные версии, в том числе и такую опасную для власти, как «ФСБ взрывает Россию». А Путину в этой логике для чего-то нужно вот так запугать общество. Насколько такая версия имеет право на существование?

- Она, безусловно, маргинальна. Но, разумеется, она не могла не всплыть, особенно среди сторонников разнообразных «теорий заговора». Но давайте посмотрим: что у нас такого в стране происходит, чтобы власти нужно было бы запугивать кого-то? Можно рассмотреть такую логическую связку, которая встречается в соцсетях: например, Путин испугался недавних уличных протестов и дал команду взорвать метро. Но ведь это же полный бред! Ведь несмотря на всю массовость тех людей, которые в конце марта вышли на протестные митинги, это все же не та электоральная группа, которую Путин боится. Это не та электоральная база, которая могла бы его смести на следующих выборах. То есть при всем их ощущении собственного величия, в реальности численность, масштаб этой группы населения, мягко говоря, сильно преувеличен. А учитывая их молодой возраст и абсолютную неактивность в электоральном плане, угрозы для Путина они не представляют. И говорить, что этот теракт был специально организован для того, чтобы их запугать, может или полный идиот, или сознательный провокатор. Что же касается реальных версий, то сейчас наиболее убедительной выглядит версия о том, что за этим стоит ИГИЛ и исламские террористы с Ближнего Востока.