Фото: в Тарту машина сбила выскочившего на дорогу ребенка

Фото: в Тарту машина сбила выскочившего на дорогу ребенкаRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 4 апреля 2017 г., 22:35Вечером на улице Калеви в Тарту машина сбила восьмилетнего мальчика.Двигавшийся по улице Калеви в сторону центра города водитель такси не заметил неожиданно выбежавшего на дорогу ребенка. Столкновения было не избежать.Пострадавший мальчик был доставлен в больницу, но, по предварительным данным, травмы не тяжелые.авария дтп машина ребенок тартуПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ