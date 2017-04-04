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Фото: в Тарту машина сбила выскочившего на дорогу ребенка

Rus.Postimees.ee
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Вечером на улице Калеви в Тарту машина сбила восьмилетнего мальчика.

Двигавшийся по улице Калеви в сторону центра города водитель такси не заметил неожиданно выбежавшего на дорогу ребенка. Столкновения было не избежать.

Пострадавший мальчик был доставлен в больницу, но, по предварительным данным, травмы не тяжелые.

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