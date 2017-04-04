Фото: в Тарту машина сбила выскочившего на дорогу ребенка

Двигавшийся по улице Калеви в сторону центра города водитель такси не заметил неожиданно выбежавшего на дорогу ребенка. Столкновения было не избежать.

Пострадавший мальчик был доставлен в больницу, но, по предварительным данным, травмы не тяжелые.