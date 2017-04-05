В доме Джалилова в Петербурге прошли обыски: камеры наружного наблюдения зафиксировали важный момент

Следователи установили место, где проживал исполнитель теракта в Петербурге Акбаржон Джалилов, в доме провели обыск, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко после оперативного совещания, проведенного главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.
"Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — сказала Петренко, слова которой цитирует РИА Новости.
"К настоящему моменту допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами", — добавила Петренко.