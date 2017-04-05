В доме Джалилова в Петербурге прошли обыски: камеры наружного наблюдения зафиксировали важный момент

"Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — сказала Петренко, слова которой цитирует РИА Новости.

"К настоящему моменту допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами", — добавила Петренко.