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Российский политик и зять Кержакова погиб в бане

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Член Совета Федерации России Вадим Тюльпанов погиб, поскользнувшись и упав в бане оздоровительного центра, расположенного в Кировском районе Санкт-Петербурга.

При падении 52-летний сенатор получил тяжелую травму и прибывшая бригада скорой помощи констатировала» смерть политика, сообщает АИС.

По данным источников в правоохранительных органах, Тюльпанов скончался в вторник днем, 4 апреля, после того, как поскользнулся и упал в бане. При падении он получил перелом основания черепа.

Тюльпанов воспитывал дочь и сына. Его дочь Милана 27 июня 2015 года вышла замуж за известного российского футболиста Александра Кержакова.

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