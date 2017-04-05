Российский политик и зять Кержакова погиб в бане

При падении 52-летний сенатор получил тяжелую травму и прибывшая бригада скорой помощи констатировала» смерть политика, сообщает АИС.

По данным источников в правоохранительных органах, Тюльпанов скончался в вторник днем, 4 апреля, после того, как поскользнулся и упал в бане. При падении он получил перелом основания черепа.

Тюльпанов воспитывал дочь и сына. Его дочь Милана 27 июня 2015 года вышла замуж за известного российского футболиста Александра Кержакова.