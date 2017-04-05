Анвельт: сегодня риска терроризма в Эстонии нет, но не стоит терять бдительность
5 апреля 2017 г., 07:54
Глава МВД Андрес Анвельт сказал в интервью "Актуальной камере", что сегодня риска терроризма в Эстонии нет, но не стоит терять бдительность.
"Силовики должны следить за ситуацией и иметь оперативную информацию. Сегодня риска терроризма в Эстонии нет, вероятность очень мала, но это не означает, что можно терять бдительность", - считает Анвельт, слова которого цитирует Rus.err.ee.
По его словам, надо быть более внимательными, так как мир не такой, как был 10-15 лет назад и терроризм может быть везде и в России, и в Европе, и в Америке.