Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Невнимательный водитель спровоцировал ДТП: пострадали маленькая девочка и пожилая женщина

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Martin Ilustrumm

В Таллинне на улице Эндла вчера вечером произошло ДТП, в результате которого пострадали шестилетняя девочка и 63-летняя женщина.

Авария произошла в 17.33. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz SL350, перестраиваясь из одного ряда в другой, не убедился в безопасности маневра и врезался в автобус Scania K270, которым управлял 49-летний мужчина.

Водитель автобуса вынужден был резко затормозить. В результате торможения в автобусе упали шестилетняя девочка и 63-летняя женщина. Пострадавшие пассажирки были доставлены в больницу.

Наверх