Невнимательный водитель спровоцировал ДТП: пострадали маленькая девочка и пожилая женщина

Авария произошла в 17.33. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz SL350, перестраиваясь из одного ряда в другой, не убедился в безопасности маневра и врезался в автобус Scania K270, которым управлял 49-летний мужчина.

Водитель автобуса вынужден был резко затормозить. В результате торможения в автобусе упали шестилетняя девочка и 63-летняя женщина. Пострадавшие пассажирки были доставлены в больницу.