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Цахкна приветствовал в Эмари французских военнослужащих: защита Парижа начинается с Нарвы

Rus.Postimees.ee
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Maргус Цахкна. | ФОТО: Sander Ilvest

Во вторник на аэродроме Эмари высадились 140 военнослужащих вооруженных сил Франции, которые будут проходить службу в Эстонии в составе батальонной тактической группы НАТО, переброска которой окончательно завершится в ближайшую среду.

В сообщении отмечается, что французов встречал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, который подчеркнул, что Эстония является одним из форпостов Североатлантического альянса, сообщает портал Rus.err.ee.

"Защита Парижа, Лондона и Копенгагена начинается с Нарвы. Присутствие союзников необходимо для обеспечения безопасности всех членов НАТО, союзнические отношения основаны на взаимной поддержке, - сказал министр.

"Подобно эстонцам, французы ценят свободу и солидарность, мы благодарны им за вклад в единство НАТО и обеспечение общих ценностей", - отметил он.

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