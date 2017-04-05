Цахкна приветствовал в Эмари французских военнослужащих: защита Парижа начинается с Нарвы

Во вторник на аэродроме Эмари высадились 140 военнослужащих вооруженных сил Франции, которые будут проходить службу в Эстонии в составе батальонной тактической группы НАТО, переброска которой окончательно завершится в ближайшую среду.
В сообщении отмечается, что французов встречал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна, который подчеркнул, что Эстония является одним из форпостов Североатлантического альянса, сообщает портал Rus.err.ee.
"Защита Парижа, Лондона и Копенгагена начинается с Нарвы. Присутствие союзников необходимо для обеспечения безопасности всех членов НАТО, союзнические отношения основаны на взаимной поддержке, - сказал министр.
"Подобно эстонцам, французы ценят свободу и солидарность, мы благодарны им за вклад в единство НАТО и обеспечение общих ценностей", - отметил он.