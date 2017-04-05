Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Водители в недоумении: автомобили отказывались ехать после заправки на Olerex

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Заправка Olerex. | ФОТО: Marko Saarm/Sakala/Scanpix

В понедельник некоторые водители были неприятно удивлены, когда после заправки на заправочной станции Olerex в Пийра их автомобили вдруг отказывались ехать. Выяснилось, что сами того не зная, водители заправляли вместо бензина в транспортные средства дизельное топливо.

Руководитель отдела маркетинга Яанне Лайк отметила, что в понедельник заправка Olerex была вновь открыта после работ после планового обслуживания и рабочие нечаянно неправильно соединили один из шлангов с неверным резервуаром, сообщает Virumaa Teataja.

«Ошибку быстро обнаружили и устранили. За это время успели заправиться меньше, чем десять клиентов», - отметила Лайк.

Водитель, который пострадал из-за этой ошибки, рассказал, что ему предоставили друге транспортное средство, а его машину сеть заправок починит за свой счет. Лайк отметила, что они связались с клиентами и готовы им компенсировать нанесенный ущерб.

Наверх