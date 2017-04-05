Водители в недоумении: автомобили отказывались ехать после заправки на Olerex

Руководитель отдела маркетинга Яанне Лайк отметила, что в понедельник заправка Olerex была вновь открыта после работ после планового обслуживания и рабочие нечаянно неправильно соединили один из шлангов с неверным резервуаром, сообщает Virumaa Teataja.

«Ошибку быстро обнаружили и устранили. За это время успели заправиться меньше, чем десять клиентов», - отметила Лайк.

Водитель, который пострадал из-за этой ошибки, рассказал, что ему предоставили друге транспортное средство, а его машину сеть заправок починит за свой счет. Лайк отметила, что они связались с клиентами и готовы им компенсировать нанесенный ущерб.