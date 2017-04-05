Россия озвучила свою версию газовой атаки в Сирии

"По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства, вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами", - говорится в сообщении.

Симптомы пострадавших в Хан Шейхуне, судя по кадрам из соцсетей, совпадают с теми, которые наблюдались осенью прошлого года у жителей Алеппо. Тогда все факты применения химоружия в Сирии вместе с пробами грунта были запротоколированы и переданы в ОЗХО.

Ранее западные СМИ сообщили, что "самолеты, принадлежащие России или сирийскому правительству", нанесли удар боеприпасами с отравляющими веществами по городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В результате химатаки, по их данным, погибли по меньшей мере 58 человек, десятки людей ранены. В Дамаске опровергли причастность к атаке. Позже Минобороны РФ также заявило, что не наносило удары по городу.

Власти ЕС обвинили Асада в химической атаке в Идлибе

Мировые лидеры призывают к проведению расследования на фоне сообщений о химической атаке в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. Эту атаку уже назвали одной из самых смертоносных за время сирийского конфликта. ООН созывает экстренное заседание Совбеза. Великобритания и Франция открыто обвиняют в атаке сирийского президента Башара Асада.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини 4 апреля официально возложила ответственность за газовую атаку в Сирии на правительство Башара Асада, поскольку именно он должен "защищать свой народ, а не нападать на него", сообщает Deutsche welle.

Информацию о газовой атаке в сирийской провинции Идлиб глава европейской дипломатии назвала "ужасающей", подчеркнув, что произошедшее является напоминанием о том, что ситуация в Сирии все еще критическая.

На совместной с Могерини пресс-конференции в Брюсселе специальный посланник ООН по Сирии Стефан де Мистура объявил о том, что ООН обсудит химическую атаку в Идлибе на внеочередном заседании Совета безопасности, "во время которого организация потребует, чтобы виновные были установлены и понесли ответственность", передает агентство Reuters.