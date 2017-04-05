Фото: очаровательная квартира в Каламая
5 апреля 2017 г., 09:51
В милом деревянном доме в Каламая находится квартира, по своему стилю полностью соответствующая этому району: немного богемная, яркая и очень уютная, пишет Kodu.
Квартира занимает два этажа и имеет немаленькую площадь - 86 м2. Всего здесь три комнаты: из них две - детская и гостиная - находятся на первом этаже. Также здесь расположены кухня и туалет.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
В цокольном этаже - большая спальня и красивая ванная с расположенной рядом сауной.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Во дворе, типичном для Каламая, игровая площадка для детей и уголок для отдыха взрослых.
Остальные фотографии смотрим на странице KV.EE.