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Фото: очаровательная квартира в Каламая

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: KV.EE

В милом деревянном доме в Каламая находится квартира, по своему стилю полностью соответствующая этому району: немного богемная, яркая и очень уютная, пишет Kodu.

Квартира занимает два этажа и имеет немаленькую площадь - 86 м2. Всего здесь три комнаты: из них две - детская и гостиная - находятся на первом этаже. Также здесь расположены кухня и туалет.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

В цокольном этаже - большая спальня и красивая ванная с расположенной рядом сауной.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Во дворе, типичном для Каламая, игровая площадка для детей и уголок для отдыха взрослых.

Остальные фотографии смотрим на странице KV.EE.

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