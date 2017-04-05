Страны ЕС усиливают контроль на внешних границах Шенгена

В Евросоюзе был реформирован Шенгенский кодекс о границах: с 7 апреля каждый человек, который пересекает внешнюю границу ЕС во всех пунктах пропуска, как на дорожных, морских, так и в аэропортах, будет подвергнут тщательной проверке. Об этом сообщает во вторник, 4 апреля, Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.