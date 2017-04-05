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Страны ЕС усиливают контроль на внешних границах Шенгена

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Reuters / Scanpix

В Евросоюзе был реформирован Шенгенский кодекс о границах: с 7 апреля каждый человек, который пересекает внешнюю границу ЕС во всех пунктах пропуска, как на дорожных, морских, так и в аэропортах, будет подвергнут тщательной проверке. Об этом сообщает во вторник, 4 апреля, Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.

Изменение регулирования Шенгенского кодекса о границах является реакцией ЕС на сохраняющуюся в Европе террористическую угрозу, отмечается на сайте центра, сообщают "Ведомости".

При этом не исключается, что ужесточение правил будет влиять на длительность пограничных процедур и может их увеличить. Однако «пограничная служба приложит все усилия, чтобы проверка проходила гладко и без помех», говорится в сообщении.

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