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В теракте в Петербурге пострадал житель Прибалтики?

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: OLGA MALTSEVA/AFP/Scanpix

В теракте произошедшем в метро Санкт-Петербурга, пострадали 4 гражданина других стран, среди которых оказался и гражданин Латвии, сообщил журналистам во вторник председатель Комитета по здравоохранению Колабутин Валерий, сообщает портал RusTVNET.

В то же время, у Латвийского Министерства иностранных дел (МИД) в распоряжении такой информации нет, сообщает Министерство иностранных дел.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что среди пострадавших лишь трое граждане других государств - Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

В согласии с предоставленной Колабутиным информации гражданин Латвии находится в Елизаветинской больнице.

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