В теракте в Петербурге пострадал житель Прибалтики?

В то же время, у Латвийского Министерства иностранных дел (МИД) в распоряжении такой информации нет, сообщает Министерство иностранных дел.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что среди пострадавших лишь трое граждане других государств - Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

В согласии с предоставленной Колабутиным информации гражданин Латвии находится в Елизаветинской больнице.