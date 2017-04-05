В теракте в Петербурге пострадал житель Прибалтики?
5 апреля 2017 г., 09:56
В теракте произошедшем в метро Санкт-Петербурга, пострадали 4 гражданина других стран, среди которых оказался и гражданин Латвии, сообщил журналистам во вторник председатель Комитета по здравоохранению Колабутин Валерий, сообщает портал RusTVNET.
В то же время, у Латвийского Министерства иностранных дел (МИД) в распоряжении такой информации нет, сообщает Министерство иностранных дел.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что среди пострадавших лишь трое граждане других государств - Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.
В согласии с предоставленной Колабутиным информации гражданин Латвии находится в Елизаветинской больнице.