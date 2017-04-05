Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Неаполь за 104 евро!
5 апреля 2017 г., 10:04
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 76 евро
Туда-обратно из Таллинна в Неаполь со 104 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальорку начиная с 94 евро
Туда-обратно из Риги в Порту начиная со 107 евро
Туда-обратно из Риги на Мадейру начиная с 244 евро
Туда-обратно из Риги в Исландию начиная со 120 евро
Туда-обратно из Стокгольма на Родос начиная с 52 евро
Туда-обратно из Англии в Кабо-Верде начиная со 169 евро