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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Неаполь за 104 евро!

Rus.Postimees.ee
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Пригород Неаполя. | ФОТО: CESARE ABBATE/AP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 76 евро

Туда-обратно из Таллинна в Неаполь со 104 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальорку начиная с 94 евро

Туда-обратно из Риги в Порту начиная со 107 евро

Туда-обратно из Риги на Мадейру начиная с 244 евро

Туда-обратно из Риги в Исландию начиная со 120 евро

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Туда-обратно из Англии в Кабо-Верде начиная со 169 евро

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