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У самой богатой женщины Эстонии украли драгоценности на сумму почти 380 000 евро

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Rus.Postimees.ee
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Татьяна Ликсутова. | ФОТО: Peeter Langovits

Бывшая жена заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова лишилась драгоценностей на общую сумму 22,8 миллиона рублей (почти 380 000 евро) . Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Кража произошла в поселке Мичуринец, который находится в Новомосковском административном округе столицы. 37-летняя Татьяна Ликсутова не может назвать точную дату пропажи украшений, говорит, что в течение года не обращала на них внимания, сообщает ФАН.

У полиции уже есть подозреваемый: кражу могла совершить домработница бизнес-вумен.

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