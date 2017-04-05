У самой богатой женщины Эстонии украли драгоценности на сумму почти 380 000 евро

Кража произошла в поселке Мичуринец, который находится в Новомосковском административном округе столицы. 37-летняя Татьяна Ликсутова не может назвать точную дату пропажи украшений, говорит, что в течение года не обращала на них внимания, сообщает ФАН.

У полиции уже есть подозреваемый: кражу могла совершить домработница бизнес-вумен.