У самой богатой женщины Эстонии украли драгоценности на сумму почти 380 000 евро

У самой богатой женщины Эстонии украли драгоценности на сумму почти 380 000 евро1
5 апреля 2017 г., 10:07
Бывшая жена заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова лишилась драгоценностей на общую сумму 22,8 миллиона рублей (почти 380 000 евро) . Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
Кража произошла в поселке Мичуринец, который находится в Новомосковском административном округе столицы. 37-летняя Татьяна Ликсутова не может назвать точную дату пропажи украшений, говорит, что в течение года не обращала на них внимания, сообщает ФАН.
У полиции уже есть подозреваемый: кражу могла совершить домработница бизнес-вумен.