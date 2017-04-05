Видео: российская тяжелая атомная подлодка напугала шведов

Крупнейшая атомная подводная лодка в мире длиной около 200 метров базируется в Северодвинске, но в июле этого года судно должно прибыть в Петербург, чтобы принять участие в морском параде, сообщает Yle.

Чтобы добраться до северной столицы России из Белого моря подводная лодка должна будет пройти мимо Скандинавии.

Именно этот факт и беспокоит власти Швеции, так как у них уже есть негативный опыт соприкосновения с российскими подлодками.