Хельмен Кютт о повышении пенсий: жизнь старшего поколения постепенно налаживается

Конечно, 5,1% рост государственных пенсий может показаться маленьким, однако, мы все же последовательно продолжаем двигаться в сторону улучшения уровня жизни старшего поколения. Пенсионеры по старости станут каждый месяц в среднем получать на 17,4 евро больше. Ежемесячный доход семейной пары пенсионеров увеличится на 35 евро. К этому можно относиться по-разному.

До меня доходили жалобы насчет маленькой надбавки к пенсиям. Недовольство частично оправдано. Да, если сравнивать со старшим поколением Финляндии или Швеции, то наши пенсионеры бедные. В то же время наши пенсионеры получают больше, чем их ровесники в Латвии или Литве. Не говоря уже о других странах бывшего Союза.

Здесь хочу заверить, что, как и раньше, в этом году государство повысило пенсии в максимально посильном объеме. Обязанность правительства – обеспечить рост пенсий и в будущем, даже в ситуации, когда пожилых людей в обществе станет еще больше.

Фундамент пенсий – экономический рост и трудовая занятость. От этого никуда не деться. Чем выше зарплаты и чем крепче общество в целом, тем лучше и жизнь старшего поколения.

Индексация пенсий обошлась государственному бюджету в 65,5 миллионов евро и обернулась прибавкой к пенсиям для 417 000 жителей Эстонии: пенсионеров по старости, пенсионеров по потере трудоспособности и пенсионеров по потере кормильца.

Средняя пенсия по-прежнему не облагается налогом, и это, безусловно, хорошая новость для людей. В следующем же году мы ожидаем крутого поворота в налоговой политике: необлагаемый налогом минимум возрастет до 500 евро. Это значит, что и с пенсий, размер которых до 500 евро, налог взиматься не будет.

Понятное дело, что этот шаг особенно ощутим для тех, кто получает минималку или чуть более. Для сравнения приведу конкретные цифры: в этом году в Эстонии минимальная заработная плата составляла 470 евро, и только 180 евро не облагались налогом.

Еще несколько слов о позитивном. Впервые государство станет материально поддерживать одиноких пенсионеров. Ежегодно начиная с октября будет перечисляться 115 евро тем пенсионерам, чья пенсия по старости ниже 470 евро. Если человек, согласно регистру народонаселения, жил с 1 апреля по 30 сентября один, то в октябре он получит пособие для одиноких пенсионеров. Для это не требуется отдельного ходатайства – Департамент социального страхования сам все начислит. Ни для кого не секрет, что именно одиноким пенсионерам приходится труднее всего. Особенно, если нет близких или если родственные связи оборваны. Дополнительная государственная помощь должна облегчить затруднительное положение таких пенсионеров.

Я думаю, что и другие инициативы правящей коалиции хоть косвенно, но положительно затронут старшее поколение. Известно, что частенько бабушки и дедушки помогают своим детям и внукам. Рост детского пособия и пособие для многодетных семей размером в 300 евро должны стать хорошим подспорьем, особенно для тех семей, где под одной крышей живут несколько поколений.

Символично, что каждый год вместе с наступлением весны и пробуждением природы, повышаются и пенсии. Тихо, но уверенно. Прекрасной всем весны, не забывайте замечать друг друга и заботиться о своих близких!