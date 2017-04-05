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Дорожная полиция придумала способ эффективнее ловить нарушителей

Нужна ваша помощь!

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja / Scanpix

В течение этой недели все желающие с помощью специального приложения смогут нанести на карту места, в которых водители, превышая скорость, создают опасные ситуации на дорогах.

Количество водителей, превышающих скорость, растет из года в год. Поэтому в этом году полицейская толока будет посвящена гонщикам, сообщает Департамент полиции и погранохраны, сообщает Postimees.ee.

Свои пожелания жители Эстонии могут присылать до 11 апреля, а 19 апреля полиция, исходя из обозначенных мест, проведет в них рейды.

Предложения можно будет сделать, войдя в приложение с помощью Facebook аккаунта. Такая мера призвана пресечь спам-сообщения на начальной стадии.

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