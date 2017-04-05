Дорожная полиция придумала способ эффективнее ловить нарушителей

Количество водителей, превышающих скорость, растет из года в год. Поэтому в этом году полицейская толока будет посвящена гонщикам, сообщает Департамент полиции и погранохраны, сообщает Postimees.ee.

Свои пожелания жители Эстонии могут присылать до 11 апреля, а 19 апреля полиция, исходя из обозначенных мест, проведет в них рейды.

Предложения можно будет сделать, войдя в приложение с помощью Facebook аккаунта. Такая мера призвана пресечь спам-сообщения на начальной стадии.