Правительство одобрило допускающие дефицит госбюджета поправки

Согласно новым правилам, в дальнейшем структурный баланс государственного бюджета будет рассматриваться в качестве среднего показателя за продолжительный период, сообщило Министерство финансов. Обновление позволит использовать профицит за прошлые годы в качестве инвестиций в размере до 0,5 процента ВВП в год. Будет действовать прежний принцип, согласно которому, если в течение бюджетного года возник дефицит крупнее разрешенного, то в последующие годы с помощью профицита следует компенсировать дефицит бюджета.

«Мы намерены проводить сбалансированную бюджетную политику, которая позволила бы проводить ориентированные на будущее инвестиции, но при этом обязывала бы в течение последующих лет покрывать дефицит с помощью профицита», - сказал министр финансов Свен Сестер.

В последние годы бюджет правительственного сектора находился в профиците. Новое правило сбалансированного бюджета соответствует европейским правилам бюджета.

Изменения в правиле сбалансированного бюджета после вступления в силу коснулись бы государственного бюджета на 2018 год и последующие годы.

Правительство также решило поддержать предложение, согласно которому с 2020 года в государственном бюджете можно будет видеть влияние прошлых и новых решений в четырехлетней перспективе вместо однолетней. В дальнейшем основная нагрузка при составлении правительством проекта госбюджета приходилась бы на весну.

С критикой дефицита бюджета выступили как Банк Эстонии, так и оппозиция. Например, по мнению вице-президента Банка Эстонии Юло Каазика, план нового правительства допускать в ближайшие годы небольшой дефицит госбюджета является не самым разумным способом стимулировать развитие экономики.

«Дефицит бюджета не оправдан в текущем экономическом цикле — трудозанятость является высокой, а предприятия испытывают скорее нехватку рабочей силы. Добавление государственных стимулов спроса только усугубило бы проблемы в экономике», - заявил в социальных сетях в понедельник депутат оппозиционной реформистской фракции Рийгикогу и бывший министр финансов Айвар Сыэрд.

Согласно действующему закону, государственный бюджет следует составлять таким образом, чтобы структурная бюджетная позиция правительственного сектора с учетом экономического прогноза Министерства финансов была сбалансированной или профицитной.