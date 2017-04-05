В ближайшем месяце в столичном районе Пыхья-Таллинн произойдут важные перемены

Об этом в среду, 5 апреля, сообщила пресс-служба управы, отметив, что урны будут прикреплены к столбам уличного освещения.

Закупка и установка мусорных ящиков обошлась районной управе в 30 845 евро.

Мусорные ящики будут установлены на самых людных улицах района не позже начала мая, отмечает rus.err.ee.

По данным районных властей, на недостаточное количество мусорных ящиков жаловались многие жители района, а особенно остро нехватка мусорных урн ощущалась в Каламая, Пельгулинне и Пельгуранна.

Зеленым цветом на картинке отмечены имеющиеся мусорные ящики, а красным - которые будут установлены в ближайшее время.