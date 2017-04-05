В ближайшем месяце в столичном районе Пыхья-Таллинн произойдут важные перемены
5 апреля 2017 г., 11:19
На улицах Пыхья-Таллинна в ближайший месяц будет установлено 170 новых мусорных ящиков, пишет Tallinncity.
Об этом в среду, 5 апреля, сообщила пресс-служба управы, отметив, что урны будут прикреплены к столбам уличного освещения.
Закупка и установка мусорных ящиков обошлась районной управе в 30 845 евро.
Мусорные ящики будут установлены на самых людных улицах района не позже начала мая, отмечает rus.err.ee.
По данным районных властей, на недостаточное количество мусорных ящиков жаловались многие жители района, а особенно остро нехватка мусорных урн ощущалась в Каламая, Пельгулинне и Пельгуранна.
Зеленым цветом на картинке отмечены имеющиеся мусорные ящики, а красным - которые будут установлены в ближайшее время.