Фото и видео: зимняя сочинская резиденция Медведева расположена в эстонской деревне

Официально называющаяся гостевым домом частная резиденция Медведева согласно документам расположена в пределах эстонской деревни. На самом же деле комплекс находится в нескольких километрах от этого населенного пункта, на высоте 1424 метра на хребте Псехако.

Раньше там был густой лес. Перед сочинской олимпиадой 2014 года площадь частично очистили от деревьев таким образом, что можно было построить лыжный центр, гостиницы, рестораны и, что само по себе логично, нормальную дорогу до Эсто-Садка.

Парадный стиль

Среди всех строений зимнего курорта в Адлере в глаза бросается именно секретное сооружение Медведева. В документации говорится, что называемая гостевым домом резиденция раскинулась на четырех гектарах. Кроме жилого дома там есть вертолетная площадка, СПА, гостевой дом и подсобные строения. Но и это не все.

Своеобразное ощущение оставляет обстановка центра релаксации, занимающего тысячи квадратных метров, которая дает понять, в какой роскоши развлекается новая российская элита. Например: турецкая баня с аквариумом, русская баня с бассейном в отдельном домике, финская баня с тренажерным залом и то, что сами русские называют душем впечатлений. Это вроде бы обычный душ, но кроме температуры воды в нем можно изменять подсветку и звуковое сопровождение, а также "климатический режим".

Распоряжения, отправленные по электронной почте, во время частного визита Дмитрия Медведева. / fbk.info

Из официальных отчетов можно узнать, что стоимость резиденции составляет 2,6 миллиарда рублей (или 43 миллиона евро). Из расследования фонда борьбы с коррупцией под руководством Навального становится ясно, что реальная цена резиденции благодаря ее размерам и дорогой обстановке намного больше. По оценке охотников за коррупционерами, стоимость составляет как минимум семь миллиардов рублей (почти 116 миллионов евро).

Резиденцию на Псехако строили для сочинской олимпиады. Деньги на строительство ушли, как и на другие олимпийские объекты, из подпроекта федерального бюджета. Однако этот комплекс не имеет никакого отношения к спорту или приему гостей, поскольку его строили для едиснственного человека – Дмитрия Медведева.

Впрочем, резиденция не принадлежит ему напрямую, а оформлена на некое недоходное объединение. Что, правда, не мешает российскому премьеру чувствовать себя там хозяином. Для этого была разработана тонкая схема, в которую вплетены псевдофонды и ближайшее окружение премьера.

Фонд фонда друга

Во время строительства резиденции недвижимость принадлежала фонду «Дар». Его контролирует доверенное лицо Медведева Илья Елисеев, который занимает первое кресло в надзирающем совете фонда. У Медведева и Елисеева длинное совместное прошлое.

Премьер-министр учился вместе с Елисеевым на юридическом факультете Ленинградского университета, затем оба во время своей академической карьеры занимали должности преподавателей. Они также являлись и деловыми партнерами. Объединяет их и газовый гигант «Газпром»: один когда-то работал там на высокой руководящей должности, другой работает и по сей день.