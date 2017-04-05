Фото и видео: зимняя сочинская резиденция Медведева расположена в эстонской деревне

Разоблачающий коррупцию доклад российского оппозиционного политика Алексея Навального, посвященный руководителям страны высшего ранга, совершенно неожиданно оказался связан и с Эстонией. А именно: шикарная зимняя резиденция премьер-министра Дмитрия Медведева, полученная при помощи коррупционной схемы, расположена в районе Сочи, исторически связанном с Эстонией – в эстонской деревне Эсто-Садок.
Официально называющаяся гостевым домом частная резиденция Медведева согласно документам расположена в пределах эстонской деревни. На самом же деле комплекс находится в нескольких километрах от этого населенного пункта, на высоте 1424 метра на хребте Псехако.
Раньше там был густой лес. Перед сочинской олимпиадой 2014 года площадь частично очистили от деревьев таким образом, что можно было построить лыжный центр, гостиницы, рестораны и, что само по себе логично, нормальную дорогу до Эсто-Садка.
Парадный стиль
Среди всех строений зимнего курорта в Адлере в глаза бросается именно секретное сооружение Медведева. В документации говорится, что называемая гостевым домом резиденция раскинулась на четырех гектарах. Кроме жилого дома там есть вертолетная площадка, СПА, гостевой дом и подсобные строения. Но и это не все.
Своеобразное ощущение оставляет обстановка центра релаксации, занимающего тысячи квадратных метров, которая дает понять, в какой роскоши развлекается новая российская элита. Например: турецкая баня с аквариумом, русская баня с бассейном в отдельном домике, финская баня с тренажерным залом и то, что сами русские называют душем впечатлений. Это вроде бы обычный душ, но кроме температуры воды в нем можно изменять подсветку и звуковое сопровождение, а также "климатический режим".
Распоряжения, отправленные по электронной почте, во время частного визита Дмитрия Медведева. / fbk.info
Из официальных отчетов можно узнать, что стоимость резиденции составляет 2,6 миллиарда рублей (или 43 миллиона евро). Из расследования фонда борьбы с коррупцией под руководством Навального становится ясно, что реальная цена резиденции благодаря ее размерам и дорогой обстановке намного больше. По оценке охотников за коррупционерами, стоимость составляет как минимум семь миллиардов рублей (почти 116 миллионов евро).
Резиденцию на Псехако строили для сочинской олимпиады. Деньги на строительство ушли, как и на другие олимпийские объекты, из подпроекта федерального бюджета. Однако этот комплекс не имеет никакого отношения к спорту или приему гостей, поскольку его строили для едиснственного человека – Дмитрия Медведева.
Впрочем, резиденция не принадлежит ему напрямую, а оформлена на некое недоходное объединение. Что, правда, не мешает российскому премьеру чувствовать себя там хозяином. Для этого была разработана тонкая схема, в которую вплетены псевдофонды и ближайшее окружение премьера.
Фонд фонда друга
Во время строительства резиденции недвижимость принадлежала фонду «Дар». Его контролирует доверенное лицо Медведева Илья Елисеев, который занимает первое кресло в надзирающем совете фонда. У Медведева и Елисеева длинное совместное прошлое.
Премьер-министр учился вместе с Елисеевым на юридическом факультете Ленинградского университета, затем оба во время своей академической карьеры занимали должности преподавателей. Они также являлись и деловыми партнерами. Объединяет их и газовый гигант «Газпром»: один когда-то работал там на высокой руководящей должности, другой работает и по сей день.
Полное доверие Медведева к Елисееву доказывает и то, что последний управляет через другие фонды имуществом властителя Кремля. Например, на имя Елисеева записан зарегистрированный на Кипре оффшор, в число имущества которого входят две шикарные яхты премьер-министра, причем обе носят греческий эквивалент имени его жены Светланы – Фотина.
Если фонд «Дар» официально называют благотворительным, то на самом деле он занимается покупкой элитного имущества для Медведева. Например, в Петербурге в городской черте были приобретены люксовые квартиры с автолифтом стоимостью в миллионы евро.
Фонд учредили не Медведев и не Елисеев, а олигархи Леонид Михкельсон и Леонид Симоновский. Оба являются партнерами в газовой фирме «Новатек», которые внести стартовый капитал фонда в размере 33 миллиардов рублей (оуоло 547 миллионов евро). Третьим человеком в «Новатеке» является бизнесмен Геннадий Тимченко, который после начала конфликта на Украине попал в санкционные списки.
Для возведения господского дома в Эсто-Садке не нужно было даже покупать землю, поскольку ее подарили! В конце 2014 года ее незаметно пожертвовали Фонду поддержки зимней олимпиады. Формально фонд принадлежит Виталию Головачеву, который в числе прочего руководит и фондом «Дар».
Фонд «Дар» работает на недвижимости Эсто-Садка и по сей день – например, поддерживает в порядке вертолетную площадку. Руководитель фонда Головачев – бывший журналист, и на его имя кроме Фонда поддержки зимней олимпиады записан и фонд «Соцгорпроект», через который Головачев контролирует предприятие с ограниченной ответственностью - управляющую фирму Meritage.
Meritage обслуживает другие связанные с Медведевым фонды и предприятия, например, ищет рабочих и оформляет документы. Предприятие помогло найти рабочих даже для благотворительного объединения жены премьер-министра Светланы Медведевой.
Эсто-Садок
- Эсто-Садок – это село с как минимум 800 жителями, расположенное в Краснодарском крае в устье реки Мзымта.
- Более 130 лет назад его заложили 36 мигрировавших из Эстонии деревенских семей.
- До эстонцев там жили убыхи – одна из 12 исповедующих ислам народностей Северо-западного Кавказа, которых царская власть после Кавказской войны, длившейся 50 лет, выслала в Турцию, как не подчиняющихся иноверцев. Сейчас убыхи в основной своей массе вымерли. Их ближайшие сородичи - абхазы и адыгейцы.
- Как в царское, так и в советское время в селе текла обычная жизнь без особых событий. Люди говорили между собой на эстонской языке, возделывали поля и держали скот. В деревне была школа, народный дом и здание управы.
- В конце 1980-х в Ново-Садке открыли дом-музей Антона Хансена Таммсааре. Писатель провел несколько месяцев в этих местах в 1912 году, чтобы подлечить туберкулез. Вновь музей был открыт 13 сентября 2008 года при поддержке Министерства культуры Эстонии.
- В 2014 году в Эсто-Садке были построены зоны горнолыжного спорта для сочинской олимпиады. Село вновь стало считаться престижным местом для проживания, за счет внутренней миграции население увеличилось, а туристов стало намного больше, чем раньше.
«Он нам не Димон»
- Такое название носит основательное расследование связанного с российским оппозиционером Алексеем Навальным Фонда по борьбе с коррупцией о тайном имуществе Дмитрия Медведева, результаты которого были опубликованы в начале прошлого года и легли в основу 45-минутного документального фильма.
- Охотники за коррупционерами выяснили, что премьер-министру России принадлежит имущество, которое по документам управляется через липовые благотворительные фонды. Во главе этих фондов стоят бывшие сокурсники Медведева.
- Выяснилось, что Медведеву принадлежит ряд шикарных квартир в Петербурге и бесчисленные земельные угодья по всей России, часть из которых была получена в качестве подарков. Например, олигарх Алишер Усманов подарил ему дачу на Рублевке с четырьмя гектарами земли. Также Медведев владеет яхтами, которые зарегистрированы на находящиеся за рубежом оффшоры. Он контролирует фермы и винные подвалы как в России, так и за границей.
- Используя данные доклада, разоблачающего барскую жизнь Медведева, Навальный призвал народ выразить свое отношение к царящей в стране коррупции. На улицы вышли тысячи людей по всей России. Особенно жаркими стали столкновения граждан со стражами порядка в Москве, сам Навальный был взят под стражу.
Полная версия документального фильма «Он нам не Димон».