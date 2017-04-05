Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

В КНДР утверждают, что разработали ядерные боеголовки, которые можно устанавливать на баллистические ракеты.

Северная Корея в ночь на среду запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Та пролетела около 60 км, сообщили южнокорейские военные. Япония заявила протест в связи с испытанием, которое КНДР провела накануне встречи лидеров США и Китая - Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ожидается, что усиление давления на КНДР станет одной из главных тем на повестке дня.