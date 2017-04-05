Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

Северная Корея в ночь на среду запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Та пролетела около 60 км, сообщили южнокорейские военные. Япония заявила протест в связи с испытанием, которое КНДР провела накануне встречи лидеров США и Китая - Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ожидается, что усиление давления на КНДР станет одной из главных тем на повестке дня.
"Эти действия КНДР представляют большую проблему с точки зрения безопасности для гражданских судов и авиации", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает Newsru.com.
Отмечается, что запуск был произведен из района портового города Синпхо (восточная провинция Хамгён-Намдо), передает ТАСС.
Последний раз Пхеньян проводил испытания в этом районе в августе прошлого года. Тогда баллистическая ракета была запущена с подводной лодки.