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Северная Корея запустила ракету в сторону Японии

Rus.Postimees.ee
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В КНДР утверждают, что разработали ядерные боеголовки, которые можно устанавливать на баллистические ракеты. | ФОТО: KCNA/Reuters

Северная Корея в ночь на среду запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Та пролетела около 60 км, сообщили южнокорейские военные. Япония заявила протест в связи с испытанием, которое КНДР провела накануне встречи лидеров США и Китая - Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Ожидается, что усиление давления на КНДР станет одной из главных тем на повестке дня.

"Эти действия КНДР представляют большую проблему с точки зрения безопасности для гражданских судов и авиации", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает Newsru.com.

Отмечается, что запуск был произведен из района портового города Синпхо (восточная провинция Хамгён-Намдо), передает ТАСС.

Последний раз Пхеньян проводил испытания в этом районе в августе прошлого года. Тогда баллистическая ракета была запущена с подводной лодки.

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