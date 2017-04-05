В России изображение Путина с накрашенными губами признали экстремизмом

Как поясняется в обновленном федеральном списке экстремистских материалов, изображение было опубликовано 7 мая 2014 года на странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» Александра Цветкова. В настоящий момент этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сайта, передает РБК.

У похожего на главу государства мужчины, как рассказали в Минюсте, на оказавшемся в списке экстремистских материалов плакате были «накрашены ресницы и губы». Это, как уточнили в министерстве, «по замыслу автора/авторов плаката должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента России».

Под изображением, по информации представителей ведомства, был размещен текст: «Избиратели Путина, как... [гомосексуалы], вроде бы их много, но среди моих знакомых их нет».

Кроме того, в список экстремистских, как рассказали в министерстве, после решения Центрального районного суда Твери от 11 мая 2016 года был внесен «плакат-коллаж», опубликованный в том же аккаунте 4 марта 2014 года. На нем в свою очередь, по информации ведомства, были изображены три человека: двое (в форме солдат Третьего рейха) похожи на президента Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева. Справа же, как рассказали в министерстве, была размещена фотография патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Под плакатом, по данным Минюста, была подпись: «Оккупанты — еже в Москве».