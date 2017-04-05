Фото: женщина на Mercedes засмотрелась на детей и спровоцировала цепную аварию

Сначала Mercedes-Benz зацепил фургон, а после этого врезался в стоявший рядом Hyundai, который в результате удара отбросило на полтора метра вперед, прямо в стоящий рядом Opel. В момент ДТП в Hyundai находились два человека. Никто в результате аварии не пострадал. Больше всего повреждений получил Hyundai, ремонт которого после ДТП, очевидно, нецелесообразен.

Внимание находившейся за рулем Mercedes-Benz женщины, отвлекли находившиеся на тротуаре дети. По ее словам, один из них выбежал на островок безопасности между тротуаром и проезжей частью. «Я засмотрелась на детей и отвлеклась», - признается водитель. По ее словам, за несколько секунд до этого она выехала с парковки, расположенной в нескольких десятках метрах от места ДТП, из-за чего скорость машины в момент ДТП была небольшой.

По словам жителя Мустла Вальтера Ноорметса, который был за рулем Hyundai в момент ДТП, удар был сильным. «Было страшно, - признается уже немолодой водитель. – Супруга только вернулась из магазина и мы сели в машину непосредственно перед ДТП. Машина теперь сломана», - добавил он.

По предварительным данным, виновница ДТП была трезвой. Поскольку в аварии никто не пострадал, оценкой причиненного ущерба займутся страховые фирмы. Полиция подтвердила, что женщина, по вине которой произошла авария, была трезвой и имела действующие водительские права.