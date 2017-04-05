Из аптек могут пропасть пять лекарств

Отмечается, что лекарство Somavert можно купить в упаковках по 10 и 15 миллиграммов. Иммунодепрессант Mycophenolate Mofetil Accord 500 mg будет сложно найти в аптеках до середины мая. При этом в аптеках можно найти множество других лекарств на основе микофеноловой кислоты, сообщает Tervis.

Лекарство Risperidone Accord 1 mg может отсутствовать в аптеках до начала июля. Основное действующее вещество препарата – рисперидон. В аптеках можно найти лекарства других производителей, содержащие рисперидон.

Аналогичная ситуация с лекарством для болеющих шизофренией Quetiapine Accord 200 mg и лекарством Anastrozole Accord 1 mg на основе анастрозола.