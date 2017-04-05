Смотрите, какую новую машину покупали в марте в Эстонии чаще всего

Toyota Avensis. / Lukas Balandis

Всего в марте в Эстонии продали 2232 новых автомобиля, это на 211 больше, чем в марте 2016 года. За первый квартал в Эстонии продано 5869 новых машин - в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - на 8,1 процента больше.

Если сравнивать разные сегменты, то лучше всего в марте продавались легковые автомобили (21,6 процента). Также хорошо продавались средние и небольшие внедорожники (19,4 и 18 процентов). Кроме того, в марте были куплены шесть электромобилей. На экспорт было отправлено 172 машины.

Škoda Octavia / Erikas Ovčarenko

Самые популярные марки автомобилей, которые были куплены в марте, - Toyota (436 автомобилей), Škoda (292) и Renault (148). Из моделей наиболее популярны Toyota Avensis (115), Škoda Octavia и Toyota RAV4 (113 и 99 соответственно).

Продолжают расти и продажи коммерческих автомобилей. В марте было куплено 473 коммерческих автомобиля, это на 4,2 процента больше, чем в прошлом марте. Всего за первый квартал в Эстонии было продано 1436 новых коммерческих автомобилей - на 9,8 процента больше, чем за тот же период в прошлом году.

Toyota RAV4. / Paulius Sviklas

Самая популярная марка - Citroen 64, за ней следуют Renault 59 и Peugeot 47. В грузовом сегменте лучший результат в марте показали грузовики Volvo (40 машин), Scania (33) и Mercedes-Benz (9).