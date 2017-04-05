Депутат горсобрания Петербурга: меры безопасности в метро были недостаточными

В течение последних 25 лет в России произошло много террористических атак, но бомба, которая взорвалась 3 апреля в поезде метро, - это первый теракт в Петербурге.

- Эстония потрясена случившимся в Петербурге. Какие настроения царят в городе после взрыва, о чем говорят люди?

- Те, с кем я говорил, тоже шокированы случившимся. К счастью, никто из моих родных и знакомых не пострадал. Но это страшное несчастье коснулось многих.

Настроение в городе сейчас не самое лучшее. Люди сопереживают семьям, чьи родные и близкие погибли или пострадали в этом теракте. Одновременно все надеются на то, что власти сделают со своей стороны всё для того, чтобы те, кто планировал и осуществил нападение, были наказаны, а пострадавшие получили помощь.

- Изменилось ли что-то в Петербурге после теракта? В таких ситуациях обычно говорят, что мир больше не будет прежним…

- Каких-то кардинальных перемен не произошло, и Петербург по-прежнему остается Петербургом. Жители города в сильном шоке, но я лично надеюсь, что ничего подобного больше не повторится.

- В метро Москвы и Петербурга повсюду установлены рамки, много полицейским со служебными собаками, всевозможная охрана. Уровень безопасности в любом случае должен быть очень высоким. Почему же все-таки это произошло?

- С одной стороны, ни одна система безопасности не дает стопроцентной гарантии. Если бы это было возможным, терактов не происходило бы.

С другой стороны, мне кажется, что меры безопасности в Петербургском метро заметно слабее, чем они должны быть. Да, рамки с металлоискателями установлены на большинстве станций, но они не выполняют своей задачи. В случае большой массы людей провести эффективный контроль невозможно. Если начать обыскивать каждого, возникнут большие очереди, как при досмотре в аэропорту.

Но то, что произошло, ясно дает нам понять, что нужны другие меры безопасности, поскольку нынешних недостаточно.

- На позапрошлой неделе по всей России прошли антикоррупционные акции протеста, в том числе и в Петербурге, а в ближайшие дни должны состоятся новые акции. Могут ли власти использовать случившееся, чтобы ограничить их?

- Протестовали не только против коррупции, просто эти акции вызвали большое оживление в иностранной прессе. Намного больше негодования и протестных настроений в Петербурге в последнее время вызывают планы вернуть Исаакиевский собор православной церкви.

Я не исключаю возможности, что под лозунгом борьбы с терроризмом власти попытаются в будущем ограничить как личные, так и гражданские свободы. Так происходило уже много раз. Но прямой связи между терактом и недавними протестами я не вижу.

- А может ли быть ли связь между терактами и царящим в России политическим порядком? Сейчас многие вспоминают взрывы домов и метро в Москве, которые произошли годы назад…

- Взрывы жилых домов происходили в 1999 году, и тогда обвинили чеченцев, но я не верю, что сейчас от Северного Кавказа может исходить какая-то террористическая угроза.

А вот угроза из-за вмешательства России в гражданскую войну в Сирии в последние годы безусловно значительно выросла. В этом эксперты единодушны. В октябре 2015 года мы все видели, как на Синайском полуострове был взорван самолет с российскими туристами.

Нельзя исключать, что эти события связаны с деятельностью России в Сирии, но пока нет никакой точной информации, которая бы это подтверждала.