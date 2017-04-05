Цены на прохладительные напитки могут резко вырасти

В результате введения налоговой поправки стоимость прохладительного напитка с содержанием сахара от 5 до 8 граммов на 100 миллилитров вырастет в среднем на 35 процентов, а напитков с большим содержанием сахара — в среднем на 50 процентов.

Например, розничная стоимость двухлитрового напитка со вкусом колы вырастет на 65 процентов с нынешних 1,59 евро до 2,63 евро.

На состоявшемся в среду совещании кабинета министров Сестер сообщил, что анализ поведения потребителей показал, что для того, чтобы мотивировать их отказаться от нездоровых напитков, ставка налога должна привести к повышению цен на определенные группы продуктов по меньшей мере на 20 процентов.

В свою очередь, для того, чтобы мотивировать производителей напитков сократить содержание сахара в своей продукции, налог должен быть прогрессивным, добавил Сестер. Налог, по его словам, должен исходить из того, насколько данный продукт полезен или вреден для здоровья.

Расчеты показывают, что идеальное содержание сахара в 500 миллилитрах прохладительного напитка должно составлять не более 5 граммов сахара на 100 миллилитров. По словам Сестера, большинство прохладительных напитков сейчас содержит от 9,6 до 11,09 граммов сахара на 100 миллилитров, что уже указывает на то, что напитки вредят здоровью тех, кто их употребляет.