Галерея: на юге Эстонии снова активизировался поджигатель

Прошло всего три месяца с момента последнего пожара в многострадальном доме.

На этот раз пожар начался с подъезда. На тушение пожарным потребовалось более четырех часов. «Само пламя сбили где-то за час, остальное время ушло на поиск очагов возгорания», - сообщил пресс-секретарь центра спасения Марек Кийк.

По словам мэра Мыйзакюла Эрвина Тамберга, очевидно, что речь идет о поджигателе, который постоянно устраивает пожары в одном и том же здании. Больше всего забот нарушитель доставил в ноябре и декабре прошлого года, когда дом горел четыре раза.

Градоначальник затруднился сказать, почему пожары происходят именно в этом здании. По его словам, в доме, где когда-то располагалась железнодорожная казарма, имеется несколько квартир, но не все собственники проявляют интерес к своей недвижимости. Горуправа якобы связывалась с владельцами жилья, но ситуация не изменилась.