Как уборка в доме может раз и навсегда изменить вашу жизнь

Большинство советов по уборке рекомендуют убирать квартиру по чуть-чуть каждый день или начать с одного помещения и перемещаться в следующее, только когда оно будет полностью убрано. Возможно, вы даже пытались следовать этим советам. То, что вы читаете эту статью, отличный признак того, что эти советы не работают.

Ловушка состоит в том, что вещи одной категории редко находятся в одном месте. Разбирая платяной шкаф, вы забываете, что одежда еще висит в кладовке, в прихожей или на спинке стула. Книги и журналы обнаруживаются везде, от кухни до санузла, а канцелярские принадлежности вообще оккупируют территорию как муравьи. В итоге, вы даже толком не представляете, сколько однотипных предметов у вас есть!

Делать уборку следует по категориям, а не по помещениям. Соберите все вещи одного типа (например, одежду или сумки) и сложите эту гору вещей в одном месте перед собой. Скорее всего, окажется, что у вас много дублирующих и совершенно забытых вещей. Теперь смело избавляйтесь от ненужного.

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